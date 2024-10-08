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Байден відклав поїздку до Німеччини через неочікувану причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден відклав поїздку до Німеччини через неочікувану причину
Байден відкладає заплановані поїздки до Німеччини та Анголи «з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану «Мілтон»
фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки пропустить «Рамштайн»

Американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За словами речниці, Байден відкладає заплановані поїздки до Німеччини та Анголи «з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану «Мілтон».

Американський президент залишиться у США, щоб «проконтролювати підготовку до урагану «Мілтон» і реагування на нього», а також стежити за поточними заходами з ліквідації наслідків урагану «Гелен» на південному сході країни.

Передбачалось, що Байден у Німеччині візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше особисто збереться на рівні лідерів.

Зазначимо, ураган «Мілтон», що насувається на США, посилився до урагану четвертої категорії. За повідомленням Національного центру ураганів у Майамі, ураган пронісся на схід через Мексиканську затоку зі швидкістю 150 миль/год. Прогнозується, що ураган вдарить по району затоки Тампа, а потім пройде над Орландо.

Варто зазначити, що наприкінці минулого місяця понад 200 людей загинули під час урагану «Хелен», що пронісся південним сходом США, в тому числі частинами штату Флорида. Цей шторм також був четвертої категорії, коли він досягнув суші. Синоптики кажуть, що деякі постраждалі райони від урагану «Хелен», ймовірно, постраждають знову, що погіршить збитки, завдані менш ніж два тижні тому.

Директор департаменту з надзвичайних ситуацій Флориди Кевін Гатрі попередив, що жителі повинні готуватися до «найбільшої евакуації з часів урагану «Ірма». У 2017 році близько семи мільйонів людей були змушені покинути свої домівки у Флориді перед ураганом «Ірма», який у підсумку забрав життя понад 130 осіб у штаті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українська та американська команди готуються до зустрічі у форматі «Рамштайн».

Раніше президент США Джо Байден оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині у жовтні. Зауважимо,  це буде вже 25 за рахунком зустріч союзників у форматі «Рамштайн».

До слова, у жовтні президент США Джо Байден мав відвідати Німеччину. Під час його візиту Берлін планував запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.

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Теги: США Джозеф Байден ураган Німеччина війна

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