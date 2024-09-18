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Дональд Трамп заявив, що йому потрібні нові заходи безпеки

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дональд Трамп заявив, що йому потрібні нові заходи безпеки
фото з відкритих джерел

Трамп може отримати додатковий захист після спроби замаху

Секретна служба США переглядає заходи безпеки для колишнього президента Дональда Трампа після другої спроби замаху за два місяці. На приватній зустрічі з Трампом в.о. директора Секретної служби Рональд Роу заявив, що для забезпечення безпеки на полях для гольфу можуть знадобитися додаткові заходи. Про це повідомляє Reuters.

Поле на військовій базі Ендрюс у Меріленді вважається легшим для охорони.

Інцидент стався у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, де агенти Секретної служби зупинили Райана Уеслі Раута, який намагався проникнути зі зброєю на поле для гольфу Трампа. Після цього постало питання про рівень захисту колишнього президента.

Трамп заявив Fox News, що він давно просив про підвищення безпеки і наразі очікує на додаткову охорону. Тим часом шериф Вест-Палм-Біч зазначив, що охорона Трампа не така жорстка, як у чинного президента.

Трамп готується до першого публічного виступу після останньої спроби замаху, який відбудеться під час передвиборчого заходу в Мічигані.

Тим часом у політичному середовищі спалахнула суперечка через заяви про загрози політичним діячам. Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр засудила коментарі республіканця Джей Ді Венса, який заявив, що на віцепрезидента Камалу Гарріс не було замахів, і назвала такі висловлювання небезпечними.

Нагадаємо, Трамп анонсував зустріч з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Теги: США Дональд Трамп гольф

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