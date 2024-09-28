Зброя для фронту, підтримка Плану перемоги та майбутній Рамштайн – звернення президента

Команда президент повертається до України після візиту до США

Команда президента Володимира Зеленського завершила офіційний візит до США, який тривав з 22 вересня. З цього приводу президент записав звернення до Українців та підсумував результати поїздки до Штатів. Про це повідомили на сайті президента.

Під час візиту Зеленський провів зустрічі з ключовими політичними фігурами США, включаючи президента Джо Байдена, кандидатів у президенти Дональда Трампа та Камалу Гарріс, а також виступив на засіданнях Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН. Основні теми обговорень стосувалися подальшої підтримки України в боротьбі проти російської агресії, зокрема постачання зброї та військової допомоги, а також впровадження "плану перемоги", який передбачає швидкі рішення партнерів з жовтня по грудень цього року​.

«Маємо зараз важливе продовження комплексу безпекових угод – тепер декларація G7+ щодо відбудови. Чіткий сигнал, що разом із союзниками відновимо нормальне життя після війни. Більш ніж 30 країн вже з Україною у цьому. Будуть і двосторонні домовленості – будемо збільшувати кількість країн. Дякую Сполученим Штатам і Президенту Байдену за це лідерство», – заявив президент.

Під час свого візиту Зеленський неодноразово наголошував у потребі єдності міжнародних партнерів і підкреслив, що Україна потребує продовження військової підтримки для перемоги та досягнення справедливого миру​.

«Дякую всім, хто допомагає зупиняти російський терор і хто розуміє, що лише силою можна примусити Росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу. Життя базується на принципах і законі тоді, коли не можна його зруйнувати насильством. Саме тому так потрібна єдність. Єдність союзників, єдність світу, щоб зупинити Росію, цю війну і гарантувати справжній чесний мир. Мир, якого Україна хоче більше, ніж будь-хто у світі, і який обовʼязково буде», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у США, починаючи з 22 вересня. Пізніше стало відомо, що тривалість візиту президент продовжив ще на один день.

Раніше Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.

До слова, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні