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    В Афганістані вибухнула замінована автівка: вісім загиблих, 54 поранених

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    В Афганістані вибухнула замінована автівка: вісім загиблих, 54 поранених

    Вибухом пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків

    Унаслідок вибуху замінованого автомобіля на заході Афганістану загинули вісім осіб, ще 54 дістали поранення.

    Про це повідомляє Сіньхуа.

    Вибух стався пізно ввечері в п'ятницю в місті Герат, адміністративному центрі однойменної провінції на заході Афганістану.

    Як заявив представник МВС країни Тарек Аріан, бойовики підірвали начинений вибухівкою автомобіль біля контрольно-пропускного пункту. Теракт забрав життя восьми осіб: серед жертв сім мирних жителів і один правоохоронець. Постраждали 54 людини, в тому числі діти.

    Уточнюється, що серед поранених– семеро поліцейських.

    Крім того, вибухом пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків.

    Як повідомлялося, наприкінці лютого внаслідок теракту на півдні Афганістану загинули чотири особи, ще шестеро отримали поранення.

    Теги: теракт діти автомобіль
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