В Афганістані закриються всі жіночі перукарні та салони краси

Відтоді, як у 2021 році таліби захопили владу, свободи жінок невпинно скорочуються

На початку серпня в Афганістані мають припинити роботу всі жіночі перукарні та салони краси. Як пише BBC, відповідний наказ видали таліби, які контролюють країну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Представник Міністерства пропаганди моралі повідомив BBC, що підприємства мають один місяць, щоб підкоритися наказу, починаючи з 2 липня, коли вони вперше були проінформовані про цей крок», – йдеться у повідомленні.

Це – останнє обмеження з низки рішень талібів, спрямованих проти прав жінок, пише видання. Салони краси залишалися відкритими навіть після того, як таліби повернули собі владу два роки тому після виведення американських військ. Однак вітрини магазинів часто закривали, а зображення жінок у салонах зафарбовували аерозольною фарбою, щоб приховати їхні обличчя. Уряд Талібану не пояснив, що стало причиною заборони, або які альтернативи, якщо такі є, будуть доступні жінкам після закриття салонів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Талібан позбавляє афганських жінок найголовніших прав людини. Вони порушують права жінок. Цим рішенням вони позбавляють жінок можливості служити іншим жінкам. Коли я почула цю новину, я була шокована. Схоже, таліби не мають жодного політичного плану, крім зосередження уваги на жіночих тілах. Вони намагаються усунути жінок на всіх рівнях життя», – прокоментувала це рішення одна з афганських жінок на умовах анонімності.

Інша афганка, яка попросила не називати її імені, сказала, що її друзі підтвердили закриття перукарень у Кабулі та інших місцях. «Це приголомшлива новина для афганських жінок. Я вийшла і побачила, що всі салони в моєму районі закриті», – зазначила вона.

Відтоді, як у 2021 році таліби захопили владу, свободи жінок невпинно скорочуються. Дівчатам заборонили навчатися після шостого класу, а жінкам – відвідувати громадські місця, такі як парки та спортзали, а нещодавно заборонили їм працювати в міжнародних неурядових організаціях, зокрема ООН. Таліби також постановили, що жінки повинні бути одягнені так, щоб було видно тільки очі, і їх повинен супроводжувати родич чоловічої статі, якщо вони подорожують більше ніж на 72 км. Обмеження тривають, попри міжнародний осуд і протести жінок, а також активістів, які виступають від їхнього імені.

До слова, після захоплення талібами влади в Афганістані, країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат, позбавляючи їх багатьох основних прав.

Будь ласка, читайте текст після реклами