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    У світі

    В американському штаті Меріленд вибухом зруйнувало частину торгового центру

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    <p>Вибух було чутно за кілька миль</p> - В американському штаті Меріленд вибухом зруйнувало частину торгового центру

    Вибух було чутно за кілька миль

    Фото: CNN

    У будівлі, що була зруйнована, розташовуються офіси та торгові точки.

    Через вибух газу у штаті Меріленд (США) зруйнована частина будівлі торгового центру.

    Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що вибух стався близько 8 години ранку 25 серпня за місцевим часом у Колумбії, його було чутно за кілька миль.

    У будівлі, що була зруйнована, розташовуються офіси та торгові точки.

    Нагадаємо, у Роздільнянській районній лікарні на Одещині внаслідок вибуху гранати загинули чоловік і жінка.   

    Також в Івано-Франківську в результаті вибуху двох гранат загинули чоловік 1982 року народження і його 36-річна співмешканка. 

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