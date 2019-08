В американському штаті Меріленд вибухом зруйнувало частину торгового центру

У будівлі, що була зруйнована, розташовуються офіси та торгові точки.

Через вибух газу у штаті Меріленд (США) зруйнована частина будівлі торгового центру.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що вибух стався близько 8 години ранку 25 серпня за місцевим часом у Колумбії, його було чутно за кілька миль.

У будівлі, що була зруйнована, розташовуються офіси та торгові точки.

A gas explosion that was reportedly heard for miles destroyed part of a building in a shopping center in Maryland, fire officials say https://t.co/l9omDmcx6C pic.twitter.com/Kn1stNJGRb