У Пакистані люди вийшли на вулиці після чергового теракту, що забрав життя 40 людей

Прихильники пакистанських мусульман-шиїтів вимагають засудити вбивства людей після того, як озброєні люди відкрили вогонь по пасажирам автобусів у провінції Хайбер-Пахтунхва під час протесту в Карачі, Пакистан, 22 листопада 2024 року

Район Парачінар, на північно-західному кордоні Пакистану з Афганістаном, часто стикається з насильством між сунітськими та шиїтськими мусульманськими громадами через землю та владу

Розлючені натовпи зібралися у віддаленому пакистанському гірському містечку Парачінар у п’ятницю, обурені нападом на колону автобусів, у якій 40 мусульман-шиїтів загинули після того, як їх обстріляли з автоматів у засідці. Про це повідомляє MSN.

Район Парачінар, на північно-західному кордоні Пакистану з Афганістаном, часто стикається з насильством між сунітськими та шиїтськими мусульманськими громадами через землю та владу. Мандрівники до міста та назад їдуть у колонах у супроводі співробітників служби безпеки.

Шиїти регіону, які становлять меншість у переважно сунітській мусульманській країні з 241 мільйоном населення, також зазнали нападів з боку ісламістських сунітських бойовиків Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), які вважають їх єретиками.

Місцевий чиновник Джаведулла Мехсуд заявив, що кількість загиблих внаслідок нападу зросла до 40, у тому числі вісім жінок, і що 29 осіб перебувають на лікуванні в лікарні, дев'ятеро з них у важкому стані. Він і лікар лікарні сказали, що всі загиблі були шиїтами.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вчинений напад.

Мехсуд сказав, що двоє сунітів були вбиті під час нападів у відповідь.

За словами жителів, усі ринки, навчальні заклади, транспорт та інші підприємства в місті Парачінар0 зачинено.

Офіцер поліції, який побажав залишитися неназваним, сказав, що на головному базарі зібралися сотні розлючених громадян і що ситуація є дуже нестабільною.

Один із поранених, Джамшед Хусейн, сказав журналістам по телефону з лікарняного ліжка, що він їхав у колоні з близько 100 машин у супроводі поліції. За його словами, деякі з тих, хто їхав у колоні, зупинилися та напали на неї, починаючи з супроводу, обстрілюючи машини кулями з обох боків.

«Ми не знаємо їх, але вони були озброєні гвинтівками, вони зупинили транспортні засоби та почали стріляти в пасажирів з близької відстані», – сказав Хусейн.

Нагадаємо, у Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб. Серед них 14 – військовослужбовці. Ще понад 50 осіб зазнали поранень. Відомо, що бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли близько 100 пасажирів чекали на потяг до Равалпінді.

Озброєний конфлікт в Белуджистані триває з 1948 року і дотепер. Урядам Ірану й Пакистану протистоять націоналісти-белуджі, що домагаються незалежності розділеного народу. Конфлікт є етноконфесійним: в Ірані белуджі-суніти чинять опір персам-шиїтам, а в Пакистані белуджі-суніти тероризують шиїтів-хазарейців, які в цьому регіоні становлять меншість. Приводом до виникнення конфлікту стало створення держави Пакистан, котрий включив к себе частину земель белуджів. Також белуджі-суніти відчувають певну дискримінацію в шиїтській Ісламській республіці Іран.