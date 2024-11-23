Нью-Йорк запроваджує плату за в’їзд на Мангеттен, щоб зменшити затори

Оплата за в′їзд сягатиме $9

У Нью-Йорку з початку наступного року запровадять плату за в’їзд на авто в центральну частину Мангеттена у розмірі $9, щоб зменшити затори на дорогах. Про це пише The Hill.

Зазначається, що спочатку місто мало намір стягувати $15, але врешті було вирішено, що оплата за в′їзд сягатиме $9.

«Сьогодні настав момент, на який ми так довго чекали. Ми подолали останню бюрократичну перешкоду на шляху до запровадження «плати за затори», – сказав журналістам керівник управління міського транспорту Нью-Йорка Янно Лібер.

Зазначається, що це рішення було ухвалено на тлі побоювань, що новообраний президент Дональд Трамп заблокує рішення Нью-Йорка, оскільки вінн виступає проти природоохоронних заходів, зокрема і встановлення таких оплат.

План все ще може бути заблокований у суді. Суд має заслухати прихильників і противників плану вже в грудні.

Нагадаємо, федеральне бюро розслідувань (ФБР) США повідомило про запобігання великому теракту в самому серці фінансової системи країни. Підозрюваний, який планував вибух у центрі Нью-Йорка, називав себе «другим бен Ладеном».

Окрім того, влада Нью-Йорка оголосила про ризик посухи в масштабах міста. Як повідомляється на сайті мерії, у жовтні в Нью-Йорку був зафіксований другий за тривалістю період без опадів з 1869 року.