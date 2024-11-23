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США готуються до ймовірної кібератаки зі сторони Китаю – Reuters

Ірина Бура
glavcom.ua
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США готуються до ймовірної кібератаки зі сторони Китаю – Reuters
фото ілюстративне з відкритих джерел

Китай заперечує причетність до кібероперацій, спрямованих проти американських організацій

Сполучені Штати Америки готуються до ймовірної хакерської атаки зі сторони Китаю. Про це пише Reuters.

Як зазначається, виконавчий директор Кіберкомандування США Морган Адамскі заявив, що пов'язані з Китаєм кібероперації спрямовані на отримання переваги в разі конфлікту з США.

Чиновників попередили, що пов'язані з Китаєм хакери скомпрометували ІТ-мережі і зробили кроки для проведення деструктивних атак у разі конфлікту.

Адамскі заявив: ряд США здійснює глобально синхронізовану діяльність, як наступального, так і оборонного характеру, яка сфокусована на приниженні та підриві кібероперацій КНР по всьому світу.  

В свою чергу Китай заперечує причетність до кібероперацій, спрямованих проти американських організацій. 

Нагадаємо, китайські хакери зламали систему Verizon. Хакери були націлені на телефони людей, пов'язаних з передвиборчою кампанією кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

До слова, у США вважають, що китайські хакери перехоплювали телефонні переговори американських політиків, серед яких один із радників кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа.

Раніше сервер електронної пошти парламенту Молдови зазнав кібератаки. Спеціалісти з'ясовують причини та наслідки інциденту. Як уточнили у парламенті, інцидент стався 17 жовтня. Спеціалісти з'ясовують причину та наслідки кібератаки, «вживають заходів для забезпечення цілісності даних і запобігання зловживанню та маніпуляції скомпрометованою інформацією».

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Теги: кібератака США переговори партії Китай

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