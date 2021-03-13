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    В Аргентині протестувальники напали на президента (відео)

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    В Аргентині протестувальники напали на президента, речник отримав каменем по голові - В Аргентині протестувальники напали на президента (відео)
    В Аргентині протестувальники напали на президента, речник отримав каменем по голові

    Разом із плакатами десятки громадян вийшли на проїжджу частину і почали кидати камінням у вікна автобуса з президентом

    В Аргентині учасники протестів закидали камінням мікроавтобус з президентом Альберто Фернандесом. Разом із ним в автомобілі перебували перша леді та решта офіційної делегації.

    Інцидент стався в Лаго-Пуело: днями район постраждав внаслідок пожеж, і президент вирушив у робочу поїздку.

    У місті його зустріли розгнівані учасники анти-гірничорудних протестів. Відео нападу на президента Аргентини швидко поширилося у мережі.

    Разом із плакатами десятки громадян вийшли на проїжджу частину і почали кидати камінням у вікна автобуса. Протест супроводжувався антиурядовими лозунгами.

    Згідно з інформацією аргентинських ЗМІ, один камінь пролетів прямо перед обличчям президента. Натомість речник президента Хуан Пабло Біонді отримав сильний удар каменем у голову.

    Водій президентського автобуса швидко зорієнтувався і зміг вчасно від’їхати від розлюченого натовпу протестувальників.

    20 лютого в Аргентині міністр охорони здоров’я Гінес Гонсалес Гарсія подав у відставку через звинувачення у неправильному розподілі вакцин.

    Покинути пост міністра попросив президент країни Альберто Фернандес.

    Скандал через розподіл вакцин в Аргентині розгорівся після заяви журналіста Орасіо Вербітскі в ефірі однієї із радіостанцій.

    Чоловік повідомив, що отримав щеплення від коронавірусу без черги завдяки міністру охорони здоров’я.

    Теги: протест Аргентина перша леді
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