В Миколаєві запускають мобільний госпіталь для хворих на Covid-19

В регіоні хронічно бракує вільних місць у лікарнях

Перший мобільний госпіталь на 60 ліжкомісць відкриється у Миколаєві для пацієнтів з Covid-19, до середини грудня. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«У Миколаєві 19 грудня відкриється перший мобільний госпіталь на 60 ліжкомісць, він буде з модульних конструкцій», – цитує чиновника Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що для розгортання мобільних госпіталів вже були виділені кошти, МОЗ визначило табель оснащення такого госпіталю і критерії до такого медзакладу. При цьому питання розміщення такого госпіталю залишаються на розсуд місцевої влади.

«Питання локації залишаються питаннями локацій. Якщо десь, як у Донецькій області, його зручно буде розгорнути на базі новозбудованої триповерхової будівлі психіатричної лікарні, то його розгорнуть там. Якщо зручно розгорнути на відкритій місцевості, то розгорнуть там. Важливо, щоб там був кисень», – сказав він.

Ляшко зазначив, що питання запуску мобільних госпіталів не вирішуватиметься централізовано.

«Команда пішла, гроші виділені, ми в локації не ліземо. Питання запуску вирішується», – сказав він.

При цьому Ляшко наголосив ризики інфікування в мобільних госпіталях іншими захворюваннями.

Раніше повідомлялося про те, що найменше вільних ліжок для хворих на коронавірус у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській областях, найбільше вільних ліжок - в Херсонській області.