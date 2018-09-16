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    У світі

    В Астані загорівся літак під час приземлення

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    В Астані загорівся літак під час приземлення

    У момент інциденту на борту був 91 пасажир

    У літака Airbus А320 авіакомпанії «Ейр Астана», що виконував рейс з Атирау в Астану, після посадки в аеропорту загорівся двигун.

    Відео інциденту опублікував у Facebook Комітет цивільної авіації Казахстану.

    Загоряння лівого двигуна сталося, коли лайнер заїжджав на стоянку. Пожежник аеропорту загасив вогонь.

    На борту літака перебував 91 пасажир, ніхто з них не постраждав. 

    «Інженерна служба авіакомпанії шукає причину несправності, за результатами перевірки буде призначено розслідування», - уточнили в прес-службі.

    Нагадаємо, у Франції евакуювали літак з 141 пасажиром, який прилетів з Алжиру, через підозру на холеру у дитини на борту. 

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