В Астані загорівся літак під час приземлення



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У момент інциденту на борту був 91 пасажир

У літака Airbus А320 авіакомпанії «Ейр Астана», що виконував рейс з Атирау в Астану, після посадки в аеропорту загорівся двигун.

Відео інциденту опублікував у Facebook Комітет цивільної авіації Казахстану.

Загоряння лівого двигуна сталося, коли лайнер заїжджав на стоянку. Пожежник аеропорту загасив вогонь.

На борту літака перебував 91 пасажир, ніхто з них не постраждав.

«Інженерна служба авіакомпанії шукає причину несправності, за результатами перевірки буде призначено розслідування», - уточнили в прес-службі.

Нагадаємо, у Франції евакуювали літак з 141 пасажиром, який прилетів з Алжиру, через підозру на холеру у дитини на борту.