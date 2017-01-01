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    В Австралії авто врізалось у натовп пішоходів, є постраждалі

    Водій і пасажир машини, яка наїхала на людей, арештовані
    У центрі Мельбурна біля вокзалу Фліндерс-стріт автомобіль врізався у натовп перехожих, передає сайт місцевої поліції. Місцевий телеканал 7News повідомляє про щонайменше 18 постраждалих, серед них є одна дитина. [GALLERY_BLOCK] Поліція оточила район Фліндерс-стріт, водій і ще один чоловік, який був у машині, заарештовані.
    • 21 Грудня, 10:21
    • Розсилка

    Водій і пасажир машини, яка наїхала на людей, арештовані

    У центрі Мельбурна біля вокзалу Фліндерс-стріт автомобіль врізався у натовп перехожих, передає сайт місцевої поліції.

    Місцевий телеканал 7News повідомляє про щонайменше 18 постраждалих, серед них є одна дитина.

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    В Австралії авто врізалось у натовп пішоходів, є постраждалі
    В Австралії авто врізалось у натовп пішоходів, є постраждалі
    В Австралії авто врізалось у натовп пішоходів, є постраждалі
    В Австралії авто врізалось у натовп пішоходів, є постраждалі
    В Австралії авто врізалось у натовп пішоходів, є постраждалі

    Поліція оточила район Фліндерс-стріт, водій і ще один чоловік, який був у машині, заарештовані.

    Свідки на місці події кажуть, що водій машини не зміг зупинитися на червоне світло, коли пішоходи перетинали дорогу. Повітряні кадри сцени показують, що білий позашляховик Suzuki врізався в трамвайну зупинку.

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