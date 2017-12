В Австралії авто врізалось у натовп пішоходів, є постраждалі

Водій і пасажир машини, яка наїхала на людей, арештовані

У центрі Мельбурна біля вокзалу Фліндерс-стріт автомобіль врізався у натовп перехожих, передає сайт місцевої поліції.

Місцевий телеканал 7News повідомляє про щонайменше 18 постраждалих, серед них є одна дитина.

Поліція оточила район Фліндерс-стріт, водій і ще один чоловік, який був у машині, заарештовані.

The driver of a white car has been arrested after a car hit pedestrians on Flinders Street in Melbourne's CBD. #7News pic.twitter.com/G20c8S3Xpu