В Австралії авто врізалось у натовп пішоходів, є постраждалі
- 21 Грудня, 10:21
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Водій і пасажир машини, яка наїхала на людей, арештовані
У центрі Мельбурна біля вокзалу Фліндерс-стріт автомобіль врізався у натовп перехожих, передає сайт місцевої поліції.
Місцевий телеканал 7News повідомляє про щонайменше 18 постраждалих, серед них є одна дитина.
Поліція оточила район Фліндерс-стріт, водій і ще один чоловік, який був у машині, заарештовані.
The driver of a white car has been arrested after a car hit pedestrians on Flinders Street in Melbourne's CBD. #7News pic.twitter.com/G20c8S3Xpu— 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 21 грудня 2017 р.
Свідки на місці події кажуть, що водій машини не зміг зупинитися на червоне світло, коли пішоходи перетинали дорогу. Повітряні кадри сцени показують, що білий позашляховик Suzuki врізався в трамвайну зупинку.