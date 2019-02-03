В Австралії тисячі людей евакуювали через повінь



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Місцева влада попереджає про можливі торнадо та посилення дощів на північному сході Австралі

На північному сході Австралії через повінь, який утворився внаслідок сильних дощів, евакуюють декілька тисяч осіб.

Про це передає AFP.

Місцева влада попереджає про можливі торнадо та посилення дощів на північному сході Австралії.

Тисячі жителів міста Таунсвілл в Квінсленді залишилися без світла. Через сильні зливи рівень води піднявся на понад 2 метри.

Директор Бюро метрології Австралії Брюс Ганн зазначив, що через дощі під водою можуть опинитись ще 20 тис. будинків.

Військовослужбовці переправляють десятки тисяч мішків з піском постраждалим місцевим жителям з метою спорудження греблі.