В Австрії показали, яким буде інтер’єр нічних потягів ÖBB (фото)



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Потяг Nightjet Фото: ÖBB

Поїзди нового покоління будуть складатися з семи вагонів

Австрійські федеральні залізниці (ÖBB) продемонстрували візуалізацію того, як будуть виглядати інтер’єри спальних вагонів нічних поїздів компанії (Nightjet), починаючи з 2022 року.

Як пише сайт ЦТС, згідно з описом ÖBB, поїзди Nightjet нового покоління будуть складатися з семи вагонів: 2 – спальних (у вигляді капсул), 3 – купейних, 2 – які можна охарактеризувати як вагони «Люкс».

У всіх типах вагонів пасажирам запропонують безкоштовний Wi-Fi, можливість блокування дверей за допомогою безконтактних карт (NFC), у кожного пасажирського місця буде дисплей управління освітленням і сервісного виклику, на стінках купе будуть присутні елементи дизайну у вигляді силуетів австрійських гір. Всі місця обладнують лампою для читання, зарядним пристроєм (бездротова зарядка + розетка), жалюзі, гачками для одягу і кишенею для преси і зберігання особистих речей.

В купе найпростішого типу капсули обладнають складним столиком (з вбудованим дзеркалом), що рухається уздовж бічної стінки. Багаж можна буде заховати в невеликій шафці.

При бажанні, на верхньому і нижньому рівнях пасажири зможуть об’єднувати простір купе за допомогою розсувної шторки в області голови.

Самі лежачі місця будуть ширше в області голови і звужуватися до ніг (аналогічно і в купейних вагонах класом вище).

У згаданих купейних вагонах передбачено більше місця для зберігання багажу під нижніми полицями. У таких купе встановлять висувні столики на обох рівнях, а за допомогою додаткової подушки можна буде обладнати додаткове дитяче місце.

На верхніх полицях буде передбачений захист від падіння за рахунок форми бічних панелей з бортиками в області голови і ніг пасажира.

В купе найвищої категорії буде всього по два спальних місця. Такі купе в ÖBB назвали Standard / Deluxe або «будинками на рейках». Тут у пасажирів, крім місця для багажу під нижньою полицею, буде відсік-гардероб, а в головах – «дизайнерські» світильники, також в купе з’явиться додаткова висувна лава для універсального використання. Крім того, кожне таке купе буде обладнано власним душем і туалетом.

В Австрійських федеральних залізницях відзначають, що очікують від своїх пасажирів відгуків щодо представлених зразків дизайну, щоб максимально врахувати побажання клієнтів і внести необхідні зміни до початку експлуатації вагонів нового типу.

Нагадаємо, що з цією метою ще в грудні 2016 року моделі нових купейних вагонів були встановлені в офісі компанії, розташованому неподалік від центрального залізничногго вокзалу Відня. Всіх бажаючих ÖBB запрошувала прийти і випробувати нові спальні місця. Від клієнтів було потрібно полежати на нових полицях і висловити свої враження і зауваження. В знак подяки компанія подарувала першим 500 відвідувачам безкоштовні квитки на поїздку в першому класі.

Вперше повномасштабний макет нового спального купе був представлений ÖBB на початку 2016 року.

Нагадаємо також, що ÖBB запускає з грудня 2019 року потяг Грац-Відень-Перемишль зі зручною пересадкою в Одесу і Львів. Потяги формування ÖBB будуть складатися з вагонів 1 та 2 класів. Обслуговування поїздів в Польщі і Чехії буде здійснюватися спільно залізничними компаніями цих країн – PKP Intercity і České dráhy.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» наступного року планує підвищити вартість квитків на 22%.