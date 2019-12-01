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    У світі

    Китайців зобов’язали сканувати обличчя для реєстрації мобільних

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    Китайців зобов’язали сканувати обличчя для реєстрації мобільних

    Метою новації є захист прав та інтересів громадян – уряд Китаю

    Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю з 1 грудня запровадило обов’язкову процедуру сканування обличчя користувачів мобільних телефонів.

    Про це повідомляє BBC.

    «Тепер у Китаї люди зобов’язані сканувати обличчя під час реєстрації нового пристрою мобільного зв’язку, оскільки влада має на меті перевіряти особи сотень мільйонів користувачів Інтернету», – пише видання та додає, що нові правила китайський уряд схвалив ще у вересні.

    В уряді декларують, що метою новації є захист прав та інтересів громадян. Донедавна покупці нових мобільних телефонів на території Китаю були зобов’язані надавати національну ідентифікаційну картку. Тепер додалася вимога сканувати обличчя, щоб перевірити, чи є вони справжніми власниками наданого посвідчення особи.

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    Китай технології уряд влада
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