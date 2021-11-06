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    В Австрії відкрили пункт вакцинації від Covid-19 у борделі

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    В Австрії відкрили пункт вакцинації від Covid-19 у борделі

    При вакцинації у борделі відвідувачі отримають сертифікат на 30 євро, який можна витратити в закладі

    В австрійській столиці Відні відкрили пункт вакцинації від коронавірусу у будинку «Фунпаласт». Про це повідомляє Heute.

    За словами менеджера борделя Петера Ласкаріса, їхній громадський будинок – єдине місце у Відні, де можна щепитися і вночі.

    «Звичайно, до борделя не можна заходити жінкам та дітям, але ми це передбачили, до кабінету вакцинації є окремий вхід», – додав він.

    Повідомляється, що при вакцинації у борделі відвідувачі отримають сертифікат на 30 євро, який можна витратити в закладі.

    Раніше повідомлялося, що у Гамбурзі повії та власники борделів вишли на мітинг, щоб добитися зняття епідеміологічних обмежень на їхню роботу.

    Працівники секс-індустрії обурені тим, що громадським будинкам все ще заборонено відкриватися, доки багатолюдні бари та ресторани вже приймають відвідувачів. Повії, які влаштували акцію, вимагають дозволу на роботу, називаючи собі «професіоналами у галузі гігієни».

    Теги: будинок
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    В Австрії відкрили пункт вакцинації від Covid-19 у борделі