В Австрії відкрили пункт вакцинації від Covid-19 у борделі

При вакцинації у борделі відвідувачі отримають сертифікат на 30 євро, який можна витратити в закладі

В австрійській столиці Відні відкрили пункт вакцинації від коронавірусу у будинку «Фунпаласт». Про це повідомляє Heute.

За словами менеджера борделя Петера Ласкаріса, їхній громадський будинок – єдине місце у Відні, де можна щепитися і вночі.

«Звичайно, до борделя не можна заходити жінкам та дітям, але ми це передбачили, до кабінету вакцинації є окремий вхід», – додав він.

Повідомляється, що при вакцинації у борделі відвідувачі отримають сертифікат на 30 євро, який можна витратити в закладі.

Раніше повідомлялося, що у Гамбурзі повії та власники борделів вишли на мітинг, щоб добитися зняття епідеміологічних обмежень на їхню роботу.

Працівники секс-індустрії обурені тим, що громадським будинкам все ще заборонено відкриватися, доки багатолюдні бари та ресторани вже приймають відвідувачів. Повії, які влаштували акцію, вимагають дозволу на роботу, називаючи собі «професіоналами у галузі гігієни».