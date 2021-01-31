На Одещині немовля померло під час пологів – швидка не доїхала, бо застрягла у снігових заметах
Пологи довелося приймати її співмешканцю
Пологи довелося приймати її співмешканцю, пише ТСН.
Так, фельдшер консультував чоловіка телефоном. Але дитина не вижила – захлинулася навколоплідними водами.
Коли до села пробилися рятувальники і доправили жінку до швидкої, медики зарадити вже не могли.
Наразі породілля в лікарні. Її стан занепокоєння не викликає. Жінці 24 роки, це її другі пологи.
Вона була на 35-му тижні вагітності і живе в райцентрі, де є лікарня. Проте перед самою негодою поїхала до співмешканця у Нові Шомполи.
У департаменті охорони здоров'я Одеської обласної держадміністрації «Думській» розповіли подробиці інциденту.
За даними прессекретаря департаменту Людмили Мельничук, породілля, незважаючи на негоду приїхала до свого хлопця у Нові Шомполи. Там у неї трапилися передчасні пологи. Дівчина перебувала на 34-35 тижнях вагітності – на найнебезпечнішому етапі, під час якого народження недоношеної дитини тягне найбільше ризиків.
За даними Мельничук, дитина народилося мертвою. Також вона стверджує, що швидка не застрягала у снігу. Медики висунулися на виклик разом з машиною ДСНС, тому що розраховували, що їм може знадобитися допомога рятувальників.
Це село розташоване в низині далеко від траси і дороги там замітає часто.