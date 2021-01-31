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    На Одещині немовля померло під час пологів – швидка не доїхала, бо застрягла у снігових заметах

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    На Одещині немовля померло під час пологів – швидка не доїхала, бо застрягла у снігових заметах

    Пологи довелося приймати її співмешканцю

    В Одеській області новонароджене немовля померло у заметеному снігом селі Нові Шомполи. Швидка, яку викликали до породіллі, застрягла у переметах.

    Пологи довелося приймати її співмешканцю, пише ТСН.

    Так, фельдшер консультував чоловіка телефоном. Але дитина не вижила – захлинулася навколоплідними водами.

    Коли до села пробилися рятувальники і доправили жінку до швидкої, медики зарадити вже не могли.

    Наразі породілля в лікарні. Її стан занепокоєння не викликає. Жінці 24 роки, це її другі пологи.

    Вона була на 35-му тижні вагітності і живе в райцентрі, де є лікарня. Проте перед самою негодою поїхала до співмешканця у Нові Шомполи.

    У департаменті охорони здоров'я Одеської обласної держадміністрації «Думській» розповіли подробиці інциденту.

    За даними прессекретаря департаменту Людмили Мельничук, породілля, незважаючи на негоду приїхала до свого хлопця у Нові Шомполи. Там у неї трапилися передчасні пологи. Дівчина перебувала на 34-35 тижнях вагітності – на найнебезпечнішому етапі, під час якого народження недоношеної дитини тягне найбільше ризиків.

    За даними Мельничук, дитина народилося мертвою. Також вона стверджує, що швидка не застрягала у снігу. Медики висунулися на виклик разом з машиною ДСНС, тому що розраховували, що їм може знадобитися допомога рятувальників.

    Це село розташоване в низині далеко від траси і дороги там замітає часто.

    Теги: дороги Одещина лікарня рятувальники село немовля пологи
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