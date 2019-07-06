В Азербайджані у військовій частині стався вибух, є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Міністерстві оборони розповіли, що один з військовослужбовців впустив з рук на землю заряд танкового снаряда, що викликав детонацію

Загинули двоє військовослужбовців, ще один поранений, - Міністерство оборони

В Азербайджані в суботу, 6 липня, в одній з військових частин прогримів вибух, через який загинули два військовослужбовці, ще один отримав поранення. Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.

У Міністерстві оборони розповіли, що один з військовослужбовців впустив з рук на землю заряд танкового снаряда, що викликав детонацію.

«У результаті нещасного випадку загинули двоє військовослужбовців», - повідомили у військовому відомстві.

Також вони розповіли, що ще один військовослужбовець був поранений. За даним фактом проводиться розслідування, щоб встановити всі причини події.

Раніше повідомляло, що у Казахстані на військових складах стався вибух. Вибух стався в складському приміщенні, з подальшим загоранням на території військової частини міста Арыси Туркестанської області.

Нагадаємо, що в результаті вибухів в Казахстані на військових складах загинули дві людини. Прем'єр-міністр країни Аскар Мамін повідомив, що загинули один цивільний і один військовий, він не назвав число постраждалих, однак, додав, що їм надається медична допомога.