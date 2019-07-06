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    У світі

    В Азербайджані у військовій частині стався вибух, є жертви

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    У Міністерстві оборони розповіли, що один з військовослужбовців впустив з рук на землю заряд танкового снаряда, що викликав детонацію - В Азербайджані у військовій частині стався вибух, є жертви
    У Міністерстві оборони розповіли, що один з військовослужбовців впустив з рук на землю заряд танкового снаряда, що викликав детонацію

    Загинули двоє військовослужбовців, ще один поранений, - Міністерство оборони

    В Азербайджані в суботу, 6 липня, в одній з військових частин прогримів вибух, через який загинули два військовослужбовці, ще один отримав поранення.  Про це повідомляє  Міністерство оборони Азербайджану.

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    У Міністерстві оборони розповіли, що один з військовослужбовців впустив з рук на землю заряд танкового снаряда, що викликав детонацію.

    «У результаті нещасного випадку загинули двоє військовослужбовців»,  - повідомили у військовому відомстві.

    Також вони розповіли, що ще один військовослужбовець був поранений. За даним фактом проводиться розслідування, щоб встановити всі причини події.

    Раніше повідомляло, що у Казахстані на військових складах стався вибух. Вибух стався в складському приміщенні, з подальшим загоранням на території військової частини міста Арыси Туркестанської області.

    Нагадаємо, що в результаті вибухів в Казахстані на військових складах загинули дві людини. Прем'єр-міністр країни Аскар Мамін повідомив, що загинули один цивільний і один військовий, він не назвав число постраждалих, однак, додав, що їм надається медична допомога.

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