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    У світі

    В Естонії засудили двох шпигунів, які працювали на РФ

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    Судовий процес проходив у закритому режимі - В Естонії засудили двох шпигунів, які працювали на РФ
    Судовий процес проходив у закритому режимі

    65-річному Петру Воліну і його 38-річному синові Денису Метсавасу суд призначив покарання у вигляді 6 і 15,5 років в'язниці відповідно

    Харьюський суд Естонії засудив двох естонських громадян до тюремного ув'язнення за шпигунство на користь РФ. Про це повідомляє видання Postimees.

    Так, 65-річному Петру Воліну і його 38-річному синові Денису Метсавасу суд призначив покарання у вигляді 6 і 15,5 років в'язниці відповідно.

    Відзначається, що судовий процес проходив у закритому режимі.

    Також зазначено, що засуджені повинні будуть відшкодувати процесуальні витрати: Метсавас - 1 тис. 350 євро (примусове стягнення судових витрат), а Волін - 2 тис. 532 євро (примусове стягнення судових витрат, плата за експертизу і плата за адвоката).

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    «Метсавас і Волін працювали на Головне розвідувальне управління РФ (ГРУ), збираючи і передаючи державні таємниці Естонії, засекречену службову і внутрішню інформацію», - повідомляє видання.

    За даними слідства, Денис Метсавас шпигував більше десяти років, а його батько - близько п'яти.

    Нагадаємо, у вересні 2018 року повідомлялося, що Харьюський повітовий суд заарештував за клопотанням прокуратури двох чоловіків за підозрою у державній зраді і шпигунстві на російську розвідку, а саме Дениса Метсаваса і Петра Воліна.

    Як повідомлялося раніше, в 2016 році в Естонії суд визнав трьох осіб винними у співпраці з Росією.

    Додамо, в лютому 2018-го Естонія і РФ обмінялися засудженими за шпигунство громадянами.

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