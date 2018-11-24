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    У світі

    В Індії автобус зі школярами зірвався в канал, є багато загиблих

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    Ведуться рятувальні роботи - В Індії автобус зі школярами зірвався в канал, є багато загиблих
    Ведуться рятувальні роботи

    Водій втратив контроль над транспортним засобом під час руху на високій швидкості

    На півдні Індії автобус на високій швидкості впав у канал, внаслідок чого загинуло щонайменше 25 осіб, більшість з них - школярі. Про це повідомляє АР.

    «Щонайменше 25 осіб, більшість з яких - школярі, загинули після того, як автобус на швидкості провалився у канал на півдні Індії», - йдеться у повідомленні.

    Аварія сталася в районі Мандья, водій втратив контроль над транспортним засобом під час руху на високій швидкості.

    Ведуться рятувальні роботи.

    Нагадаємо, на початку вересня 50 людей загинули в результаті аварії на півдні Індії, де з дороги злетів автобус з паломниками

    Джерело: Укрінформ

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