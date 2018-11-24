В Індії автобус зі школярами зірвався в канал, є багато загиблих



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Ведуться рятувальні роботи

Водій втратив контроль над транспортним засобом під час руху на високій швидкості

На півдні Індії автобус на високій швидкості впав у канал, внаслідок чого загинуло щонайменше 25 осіб, більшість з них - школярі. Про це повідомляє АР.

«Щонайменше 25 осіб, більшість з яких - школярі, загинули після того, як автобус на швидкості провалився у канал на півдні Індії», - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася в районі Мандья, водій втратив контроль над транспортним засобом під час руху на високій швидкості.

Ведуться рятувальні роботи.

Нагадаємо, на початку вересня 50 людей загинули в результаті аварії на півдні Індії, де з дороги злетів автобус з паломниками.

Джерело: Укрінформ