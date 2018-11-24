В Індії автобус зі школярами зірвався в канал, є багато загиблих
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Ведуться рятувальні роботи
Водій втратив контроль над транспортним засобом під час руху на високій швидкості
На півдні Індії автобус на високій швидкості впав у канал, внаслідок чого загинуло щонайменше 25 осіб, більшість з них - школярі. Про це повідомляє АР.
«Щонайменше 25 осіб, більшість з яких - школярі, загинули після того, як автобус на швидкості провалився у канал на півдні Індії», - йдеться у повідомленні.
Аварія сталася в районі Мандья, водій втратив контроль над транспортним засобом під час руху на високій швидкості.
Ведуться рятувальні роботи.
Нагадаємо, на початку вересня 50 людей загинули в результаті аварії на півдні Індії, де з дороги злетів автобус з паломниками.
Джерело: Укрінформ