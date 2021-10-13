Смерть семирічного хлопчика в Черкасах: поліція та прокуратура розповіли подробиці

У справі померлого Андрія Лясова жоден свідок не звернувся до поліції добровільно

Правоохоронці вперше допитали дворічну дитину, яка є сестрою загиблого хлопчика

У справі про загибель семирічного Андрія Лясова з Черкаської області слідчі допитали 130 осіб. Перш за все йдеться про батьків, рідних хлопця, а також були допитані сусіди, лікарі та вчителі. Про це на брифінгу повідомили начальник слідчого управління Черкаського управління Нацполіції Євген Рогачов та очільник прокуратури Черкаської області Олександр Воронін.

За словами Рогачова, було досліджено мобільні телефони батьків, а також діда та баби загиблого хлопчика. Окрім того, правоохоронці оглянули житло Андрія Лясова, аби дослідити умови проживання його, а також молодшої сестри.

«Органами державної профілактики проведено огляд. Згідно з комісійними висновками, перебування молодшої сестри Андрія Єлизавети є безпечним. Інформація, що там жахливі умови перебування дитини, не відповідають реальним обставинам», – стверджує Рогачов.

Як повідомив у свою чергу Воронін, вперше за багаторічну історію поліції допитано дворічну Єлизавету, яка є сестрою загиблого хлопчика.

«Дитині менше трьох років, ми спеціально залучали психологів. Допит було проведено шляхом малюнків, таких аналогів ще не було. Її покази є у матеріалах кримінального провадження», – наголосив Воронін.

Правоохоронці кажуть, що точного часу отримання травм немає. Якби дитину вчасно доставили до лікувального закладу, її могли б врятувати, наголошують у прокуратурі.

Також у прокуратурі наголосили, що у справі померлого Андрія Лясова жоден свідок не звернувся до поліції добровільно.

Нагадаємо, понівечений хлопчик з Черкас, якого могли катувати, помер у лікарні 5 вересня. Семирічний Андрій був госпіталізований з жахливими травмами та ушкодженнями. Дитина перебувала у термінальній комі.

У причетності до травмування дитини правоохоронці підозрюють нерідну бабусю хлопчика. Наразі вона перебуває у СІЗО.



