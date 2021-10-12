Поліція затримала підозрюваного у замаху на кримінального авторитета Мультика

У затриманого вилучили зброю та набої, мобільні телефони, банківські та сім-карти, які мають доказове значення у справі

Михайло Титов, відомий як Мультик, отримав у квітні 2020 року кульове поранення шиї та щелепи

Правоохоронці затримали у Миколаєві підозрюваного у замаху на замовне вбивство місцевого бізнесмена Михайла Титова, відомого у місті кримінального авторитета на прізвисько Мультик. Про це повідомляє пресслужба управління Нацполіції у Миколаївській області.

У Миколаєві 6 квітня важко поранили кримінального авторитета Михайла Тітова, на прізвисько Мультик

«... Поліцейські отримали беззаперечні докази причетності 43-річного чоловіка до скоєння навесні 2020 року замаху на вбивство миколаївця. 11 жовтня у Миколаєві затримали раніше судимого зловмисника, який є відомою особою у кримінальних колах», – йдеться у повідомленні.

Чоловік є фігурантом кримінальних проваджень щодо шахрайських дій та вимагання та звільнився з-під варти, коли вніс заставу.

У затриманого вилучили зброю та набої, мобільні телефони, банківські та сім-карти й інші речові докази, які мають доказове значення у провадженні.

Йому повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від позбавлення волі на строк до 15 років до довічного ув’язнення.

Також відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

У поліції нагадали, що у квітні минулого року до поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля бізнес-центру на проспекті Центральному. Тоді вогнепальне поранення дістав місцевий мешканець.

Слідчі розглядали декілька версій злочину: на ґрунті помсти, пов’язана з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні, конкуренція в бізнесі, через неповернення боргів або на ґрунті неприязних відносин, а також замах на вбивство, вчинений на замовлення.

Того ж дня на технічному поверсі п’ятиповерхового будинку поліцейські встановили місце засідки імовірного снайпера. Там виявили мисливський карабін «Сайга» калібру 7,62 мм, споряджений магазином, та гільзу.

6 квітня 2020 року у Миколаєві з вогнепальної зброї був поранений відомий місцевий бізнесмен і кримінальний авторитет на прізвисько Мультик. Це сталося в дворі бізнес-центру, розташованому на проспекті Центральному.