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    Поліція затримала підозрюваного у замаху на кримінального авторитета Мультика

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    У затриманого вилучили зброю та набої, мобільні телефони, банківські та сім-карти, які мають доказове значення у справі - Поліція затримала підозрюваного у замаху на кримінального авторитета Мультика
    У затриманого вилучили зброю та набої, мобільні телефони, банківські та сім-карти, які мають доказове значення у справі
    фото: Нацполіція

    Михайло Титов, відомий як Мультик, отримав у квітні 2020 року кульове поранення шиї та щелепи

    Правоохоронці затримали у Миколаєві підозрюваного у замаху на замовне вбивство місцевого бізнесмена Михайла Титова, відомого у місті кримінального авторитета на прізвисько Мультик. Про це повідомляє пресслужба управління Нацполіції у Миколаївській області.

    У Миколаєві 6 квітня важко поранили кримінального авторитета Михайла Тітова, на прізвисько Мультик
    У Миколаєві 6 квітня важко поранили кримінального авторитета Михайла Тітова, на прізвисько Мультик

    «... Поліцейські отримали беззаперечні докази причетності 43-річного чоловіка до скоєння навесні 2020 року замаху на вбивство миколаївця. 11 жовтня у Миколаєві затримали раніше судимого зловмисника, який є відомою особою у кримінальних колах», – йдеться у повідомленні.

    Чоловік є фігурантом кримінальних проваджень щодо шахрайських дій та вимагання та звільнився з-під варти, коли вніс заставу.
    У затриманого вилучили зброю та набої, мобільні телефони, банківські та сім-карти й інші речові докази, які мають доказове значення у провадженні.

    Йому повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від позбавлення волі на строк до 15 років до довічного ув’язнення.
    Також відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

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    Поліція затримала підозрюваного у замаху на кримінального авторитета Мультика
    Поліція затримала підозрюваного у замаху на кримінального авторитета Мультика
    Поліція затримала підозрюваного у замаху на кримінального авторитета Мультика
    Поліція затримала підозрюваного у замаху на кримінального авторитета Мультика
    Поліція затримала підозрюваного у замаху на кримінального авторитета Мультика

    У поліції нагадали, що у квітні минулого року до поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля бізнес-центру на проспекті Центральному. Тоді вогнепальне поранення дістав місцевий мешканець.

    Слідчі розглядали декілька версій злочину: на ґрунті помсти, пов’язана з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні, конкуренція в бізнесі, через неповернення боргів або на ґрунті неприязних відносин, а також замах на вбивство, вчинений на замовлення.

    Того ж дня на технічному поверсі п’ятиповерхового будинку поліцейські встановили місце засідки імовірного снайпера. Там виявили мисливський карабін «Сайга» калібру 7,62 мм, споряджений магазином, та гільзу.

    6 квітня 2020 року у Миколаєві з вогнепальної зброї був поранений відомий місцевий бізнесмен і кримінальний авторитет на прізвисько Мультик. Це сталося в дворі бізнес-центру, розташованому на проспекті Центральному.

    Теги: кримінал вбивство Миколаїв поліція
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    Поліція затримала підозрюваного у замаху на кримінального авторитета Мультика