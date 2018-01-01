В Індійському океані створили величезний заповідник
- Сьогодні, 08:11
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Створення заповідних територій обмежить туризм і риболовлю на Сейшелах
Сейшельські острови створили в Індійському океані захищені території площею з Велику Британію.
Про це повідомляє ВВС Україна.
В обмін на списання частини свого державного боргу острівна країна погодилася захистити 210 тисяч квадратних кілометрів океанічних вод.
Створення заповідних територій обмежить туризм і риболовлю на Сейшелах, щоб запобігти подальшому завданню шкоди морській флорі та фауні.
Створений актором Леонардо ДіКапріо фонд є одним з інвесторів, які працювали над угодою.
Володар «Оскара» зазначив: «Ці зусилля допоможуть народу Сейшельських островів захистити свій океан для майбутніх поколінь і слугуватимуть моделлю майбутніх проектів з охорони морських територій в усьому світі».
Президент Сейшельських островів Денні Фор наголосив: «Наш великий океан дає можливості для розвитку, а також відповідальність».
«Плануючи належним чином захист нашого природного середовища, ми можемо бути впевнені, що ми також захищаємо наших людей та їх життєдіяльність від непевного майбутнього», - додав він.