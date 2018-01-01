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    В Індійському океані створили величезний заповідник

    Створення заповідних територій обмежить туризм і риболовлю на Сейшелах
    Сейшельські острови створили в Індійському океані захищені території площею з Велику Британію. Про це повідомляє ВВС Україна. В обмін на списання частини свого державного боргу острівна країна погодилася захистити 210 тисяч квадратних кілометрів океанічних вод. Створення заповідних територій обмежить туризм і риболовлю на Сейшелах, щоб
    • Сьогодні, 08:11
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    Створення заповідних територій обмежить туризм і риболовлю на Сейшелах

    Сейшельські острови створили в Індійському океані захищені території площею з Велику Британію.

    Про це повідомляє ВВС Україна.

    В обмін на списання частини свого державного боргу острівна країна погодилася захистити 210 тисяч квадратних кілометрів океанічних вод.

    Створення заповідних територій обмежить туризм і риболовлю на Сейшелах, щоб запобігти подальшому завданню шкоди морській флорі та фауні.

    Створений актором Леонардо ДіКапріо фонд є одним з інвесторів, які працювали над угодою.

    Володар «Оскара» зазначив: «Ці зусилля допоможуть народу Сейшельських островів захистити свій океан для майбутніх поколінь і слугуватимуть моделлю майбутніх проектів з охорони морських територій в усьому світі».

    Президент Сейшельських островів Денні Фор наголосив: «Наш великий океан дає можливості для розвитку, а також відповідальність».

    «Плануючи належним чином захист нашого природного середовища, ми можемо бути впевнені, що ми також захищаємо наших людей та їх життєдіяльність від непевного майбутнього», - додав він.

     

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