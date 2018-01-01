В Індійському океані створили величезний заповідник

Створення заповідних територій обмежить туризм і риболовлю на Сейшелах

Сейшельські острови створили в Індійському океані захищені території площею з Велику Британію. Про це повідомляє ВВС Україна. В обмін на списання частини свого державного боргу острівна країна погодилася захистити 210 тисяч квадратних кілометрів океанічних вод. Створення заповідних територій обмежить туризм і риболовлю на Сейшелах, щоб