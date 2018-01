В Ірландії поховали вокалістку гурту The Cranberries

На початку церемонії до вівтаря принесли гітару та платиновий диск, як символи життя О'Ріордан

В ірландському селищі Баллібрікен відбулася похоронна церемонія вокалістки гурту The Cranberries Долорес О'Ріордан Про це повідомляє ВВС. Месу провів друг сім'ї Кенон Ліам Макнамара у церкві Святого Альби в Баллібрікені. Деякі ірландські радіостанції одночасно з похороном ставили в ефір хіт 1996 року When You're Gone. На початку церемонії