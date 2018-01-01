В Ірландії поховали вокалістку гурту The Cranberries

На початку церемонії до вівтаря принесли гітару та платиновий диск, як символи життя О'Ріордан

В ірландському селищі Баллібрікен відбулася похоронна церемонія вокалістки гурту The Cranberries Долорес О'Ріордан Про це повідомляє ВВС. Месу провів друг сім'ї Кенон Ліам Макнамара у церкві Святого Альби в Баллібрікені. Деякі ірландські радіостанції одночасно з похороном ставили в ефір хіт 1996 року When You're Gone. На початку церемонії



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Похорон Долорес О'Ріордан

На початку церемонії до вівтаря принесли гітару та платиновий диск, як символи життя О'Ріордан

В ірландському селищі Баллібрікен відбулася похоронна церемонія вокалістки гурту The Cranberries Долорес О'Ріордан

Про це повідомляє ВВС.

Месу провів друг сім'ї Кенон Ліам Макнамара у церкві Святого Альби в Баллібрікені.

Деякі ірландські радіостанції одночасно з похороном ставили в ефір хіт 1996 року When You're Gone. На початку церемонії до вівтаря принесли гітару та платиновий диск, як символи життя О'Ріордан, а також картину Богоматері Долорес, на честь якої її назвали.

Під час проповіді Макнамара зазначив: «неможливо порахувати, скількох вона врятувала від депресії й смутку». О'Ріордан мали поховати поряд із її батьком Теренсом, який загинув 2011 року.

Усі охочі могли попрощатись з Долорес напередодні. Всередині церкви тихо грали пісні, які виконувала співачка. Біля її труни лежали квіти, також там висів напис: «Хоч пісня і закінчилася, але спогади залишаться».

Нагадаємо, 15 січня померла солістка групи The Cranberries Долорес О'Ріордан у віці 46 років.

Долорес О'Ріордан приєдналася до групи The Cranberries у 1990 році. Вона стала вокалісткою та обличчям колективу. О'Ріордан виступала з The Cranberries до 2003 року, після чого розпочала сольну кар'єру.

У 2009 році учасники The Cranberries возз'єдналися.

Група випустила шість альбомів, дев'ять синглів, ще два альбоми Д.О'Ріордан записала в рамках сольного проекту.