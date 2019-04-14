В Іспанії заарештували екс-главу військової розвідки Венесуели
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Екс-глава розвідслужби звинувачується в контрабанді наркотиків і зв'язку з колумбійським угрупованням повстанців FARC
Про це повідомляє DW.
Екс-глава розвідслужби звинувачується в контрабанді наркотиків і зв'язку з колумбійським угрупованням повстанців FARC. Під час судового засідання затриманий заперечував причетність до пред'явлених злочинів.
Видання повідомляє, що США направили Іспанії запит про екстрадицію Карвахаля. Вашингтон вважає, що у нього є цінна інформація щодо глави Венесуели Ніколаса Мадуро.
Раніше Карвахаль заявив про підтримку опозиціонера Хуана Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом. Після цього Мадуро позбавив його звання генерал-майора, звинувативши в зраді. Далі Карвахаль перебрався до Іспанії.
На початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе "виконувачем обов'язків президента". США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро.