В Іспанії заарештували екс-главу військової розвідки Венесуели

Екс-глава розвідслужби звинувачується в контрабанді наркотиків і зв'язку з колумбійським угрупованням повстанців FARC

Верховний суд Іспанії ухвалив ув'язнити колишнього главу військової розвідки Венесуели Уго Карвахаля.

Про це повідомляє DW.

Екс-глава розвідслужби звинувачується в контрабанді наркотиків і зв'язку з колумбійським угрупованням повстанців FARC. Під час судового засідання затриманий заперечував причетність до пред'явлених злочинів.

Видання повідомляє, що США направили Іспанії запит про екстрадицію Карвахаля. Вашингтон вважає, що у нього є цінна інформація щодо глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо: іспанська поліція заарештувала 59-річного відставного генерала в Мадриді в п'ятницю, 12 квітня, за ордером, виданим США.

Раніше Карвахаль заявив про підтримку опозиціонера Хуана Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом. Після цього Мадуро позбавив його звання генерал-майора, звинувативши в зраді. Далі Карвахаль перебрався до Іспанії.

На початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе "виконувачем обов'язків президента". США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро.