В Іспанії знайшли мертвою колишню принцесу Катару
Касія Галланіо жила на самоті в Іспанії у своєму будинку
В іспанському місті Марбелья поліція виявила мертвою колишню принцесу Катару – 45-річну Касію Галланіо. Вона – уродженка Лос-Анджелеса з польським корінням.
Французька газета Le Parisien повідомила, що на її тілі не було ознак фізичного насильства.
Суд Іспанії призначив розтин тіла, який відбудеться у вівторок. За попередніми даними слідства, смерть могла настати через передозування наркотиків. Але її знайомі не вірять у це. Вони стверджують, що Галланіо була противницею алкоголю та заборонених речовин.
У 2004 році Касія вийшла заміж за дядька еміра Катару та колишнього міністра – Абдельазіза бен Халіфу Аль Тані. Вона була його третьою дружиною.
Після розлучення Галланіо протягом 15 років виборювала опіку над трьома доньками. Вона звинувачувала чоловіка у сексуальному насильстві над однією з них. Касії було відмовлено в опіці нібито через її боротьбу з алкоголізмом та депресією.
Вона жила на самоті в Іспанії у своєму будинку. Її діти жили з батьком у розкішному особняку в Парижі.