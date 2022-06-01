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    У світі

    В Іспанії знайшли мертвою колишню принцесу Катару

    Після розлучення Галланіо протягом 15 років виборювала опіку над трьома доньками - В Іспанії знайшли мертвою колишню принцесу Катару
    Після розлучення Галланіо протягом 15 років виборювала опіку над трьома доньками
    фото: Instagram Касії Галланіо

    Касія Галланіо жила на самоті в Іспанії у своєму будинку

    В іспанському місті Марбелья поліція виявила мертвою колишню принцесу Катару – 45-річну Касію Галланіо. Вона – уродженка Лос-Анджелеса з польським корінням.

    Французька газета Le Parisien повідомила, що на її тілі не було ознак фізичного насильства.

    Суд Іспанії призначив розтин тіла, який відбудеться у вівторок. За попередніми даними слідства, смерть могла настати через передозування наркотиків. Але її знайомі не вірять у це. Вони стверджують, що Галланіо була противницею алкоголю та заборонених речовин.

    У 2004 році Касія вийшла заміж за дядька еміра Катару та колишнього міністра – Абдельазіза бен Халіфу Аль Тані. Вона була його третьою дружиною.

    Після розлучення Галланіо протягом 15 років виборювала опіку над трьома доньками. Вона звинувачувала чоловіка у сексуальному насильстві над однією з них. Касії було відмовлено в опіці нібито через її боротьбу з алкоголізмом та депресією.

    Вона жила на самоті в Іспанії у своєму будинку. Її діти жили з батьком у розкішному особняку в Парижі.

    Теги: суд діти Іспанія смерть Катар поліція
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    В Іспанії знайшли мертвою колишню принцесу Катару