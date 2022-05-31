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    Суспільство

    Уряд спростив процедуру подачі документів для усиновлення

    Уряд спростив процедуру подачі документів для усиновлення
    фото з відкритих джерел

    Подати заяву тепер можна не лише в паперовій формі, але і в електронній через особистий кабінет

    Кабінет міністрів схвалив рішення, яким спростив шляхом цифровізації процес подання документів громадянами, які виявили бажання взяти дитину на виховання в сімʼю. Про це повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики.

    «Отримати первинну консультацію щодо усиновлення відтепер можна буде як під час особистого прийому, так і онлайн. За результатами консультації людина зможе або впевнитись у своєму бажанні та спроможності бути усиновлювачем, або обрати іншу форму сімейного виховання - опіку, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, сім’ю патронатного вихователя, або зробити висновок щодо передчасності свого рішення, що убезпечить дитину від травматизації внаслідок скасування усиновлення», – розповіли в міністерстві.

    Відтепер подати заяву усиновлювачі також зможуть не лише в паперовій формі, а й в електронній - через особистий кабінет на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг. До неї необхідно буде прикріпити необхідні документи, згенеровані з різних баз даних, державних реєстрів та інформаційних систем, пояснили в Мінсоцполітики.

    «Довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, буде одночасно надаватися як людині, так і відповідній службі в справах дітей, отже її туди не потрібно буде «доносити» самостійно», – додали у відомстві.

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    Теги: діти документи будинок уряд піклування
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    Уряд спростив процедуру подачі документів для усиновлення