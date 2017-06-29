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    В Італії пройшла багатотисячна демонстрація проти расизму

    Минулого тижня в країні стався напад на расовому ґрунті
    Тисячі людей вийшли у суботу на демонстрацію проти расизму в італійському місті Мачерата. Про це повідомляє Reuters. Минулого тижня прихильник ультраправих відкрив вогонь по африканських мігрантах і поранив шістьох людей. За словами поліції, напад був скоєний на расовому ґрунті. Влада Мачерати спочатку заборонила демонстрацію через побоювання
    • Сьогодні, 11:39
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    Минулого тижня в країні стався напад на расовому ґрунті

    Тисячі людей вийшли у суботу на демонстрацію проти расизму в італійському місті Мачерата. Про це повідомляє Reuters.

    Минулого тижня прихильник ультраправих відкрив вогонь по африканських мігрантах і поранив шістьох людей. За словами поліції, напад був скоєний на расовому ґрунті.

    Влада Мачерати спочатку заборонила демонстрацію через побоювання спалаху насильства, але в п’ятницю дала дозвіл на проведення акції.

    Італійці та мігранти мирно несли італійські прапори та банери із гаслами проти насильства. У небо запустили червоні повітряні кулі у формі серця з іменами жертв стрілянини.

    На одному з плакатів був напис «фашист Сальвіні». Він стосувався Маттео Сальвіні, лідера ультраправої партії «Ліга Півночі», яка веде антиіммігрантську політику.

    За даними організаторів, у місті із населенням 40 тисяч осіб участь у протесті взяли 30 тисяч людей, повідомляє ANSA.

    В суботу в Мачераті прихильник ультраправих відкрив вогонь по людях та поранив декількох вихідців із країн Африки. Він пішов на це після того, як дізнався про арешт нігерійця за підозрою у причетності до смерті 18-річної жінки.

    В четвер ввечері між поліцією та ультраправими демонстрантами, які вийшли на захист дій стрілка, у Мачераті виникли сутички. Поліція розганяла несанкціонований протест кийками.

    Расизм та імміграція стали центральними питаннями у італійській парламентській виборчій кампанії. З 2014 року в Італію прибули понад 630 тисяч мігрантів.

    Джерело: Європейська правда

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