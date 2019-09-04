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    У світі

    В Італії сформували новий уряд на чолі з Конте

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    <p>Новий уряд Італії буде приведено до&nbsp;присяги 5 вересня</p> - В Італії сформували новий уряд на чолі з Конте

    Новий уряд Італії буде приведено до присяги 5 вересня

    В уряді не буде представників правої партії «Ліга» Маттео Сальвіні

    Прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте, який подав у відставку, сформував новий коаліційний уряд і залишається на колишній посаді.

    Про це повідомляє Euronews з посиланням на канцелярію президента Італії.

    Новий уряд Італії буде приведено до присяги у четвер, 5 вересня.

    Напередодні «Рух п’яти зірок», що перебував в колишньому коаліційному уряді з партією «Ліга» Маттео Сальвіні, схвалив коаліційну угоду зі своїми колишніми політичними противниками з Демократичної партії.

    Посаду міністра закордонних справ у новому кабінеті обійняв лідер «Руху 5 зірок» Луїджі Ді Майо.

    У попередньому уряді Конте Ді Майо обіймав посади віцепрем'єра і глави міністерств праці та економічного розвитку.

    В новому уряді не буде представників правої партії «Ліга». Її лідер Маттео Сальвіні вже запланував серію мітингів по всій Італії і закликав своїх прихильників до великої демонстрації в Римі.

    Нагадаємо, наприкінці серпня президент Італії Серджіо Маттарелла запросив Джузеппе Конте сформувати новий коаліційний уряд за участі Руху п’яти зірок і Демократичної партії.

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