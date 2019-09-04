В Італії сформували новий уряд на чолі з Конте



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Новий уряд Італії буде приведено до присяги 5 вересня

В уряді не буде представників правої партії «Ліга» Маттео Сальвіні

Прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте, який подав у відставку, сформував новий коаліційний уряд і залишається на колишній посаді.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на канцелярію президента Італії.

Новий уряд Італії буде приведено до присяги у четвер, 5 вересня.

Напередодні «Рух п’яти зірок», що перебував в колишньому коаліційному уряді з партією «Ліга» Маттео Сальвіні, схвалив коаліційну угоду зі своїми колишніми політичними противниками з Демократичної партії.

Посаду міністра закордонних справ у новому кабінеті обійняв лідер «Руху 5 зірок» Луїджі Ді Майо.

У попередньому уряді Конте Ді Майо обіймав посади віцепрем'єра і глави міністерств праці та економічного розвитку.

В новому уряді не буде представників правої партії «Ліга». Її лідер Маттео Сальвіні вже запланував серію мітингів по всій Італії і закликав своїх прихильників до великої демонстрації в Римі.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Італії Серджіо Маттарелла запросив Джузеппе Конте сформувати новий коаліційний уряд за участі Руху п’яти зірок і Демократичної партії.