В Італії та Німеччині зафіксували перші випадки зараження на Omicron

У Німеччині двох пацієнтів із новим штамом виявлено в Баварії

Лікарі в Італії та Німеччини повідомили про виявлення пацієнтів з новим штамом коронавірусу

Лікарі в Італії та Німеччини повідомили в суботу про виявлення пацієнтів з новим штамом коронавірусу Omicron. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

В Італії новий тип вірусу виявили у вакцинованого від коронавірусу жителя області Кампанія. Нещодавно він відвідав Мозамбік, а коли повернувся на батьківщину, то отримав позитивний тест на Omicron.

У Німеччині двох пацієнтів із новим штамом виявлено в Баварії.

Вперше Omicron було зафіксовано на півдні Африки.

Нагадаємо, опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму. А раніше ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу.

Також влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

Крім того, через новий штам у США рекомендують вакцинуватися всім особам від п'яти років.

Як повідомлялося, експерти сказали, чи треба панікувати через новий штам Covid-19.

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