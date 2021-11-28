В ОАЕ від Covid-19 вакцинували 100% населення

В ОАЕ більше 90% громадян і резидентів пройшли повну вакцинацію

У країні хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 100% мешканців

В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) повідомили про досягнення в боротьбі з пандемією коронавірусу – за даними на 26 листопада 100% жителів країни отримали хоча б одну дозу вакцини від Covid-19, а більше 90% громадян і резидентів пройшли повну вакцинацію.

Йдеться про населення країни, яке відповідає критеріям вакцинальної кампанії. Емірати залишаються одними з лідерів програми вакцинації та масового ПЛР-тестування, повідомляє russianemirates.

Завдяки масовій вакцинальній кампанії ОАЕ змогли відкрити кордони і відновити проведення масових заходів.

У грудні 2020 року влада Дубаю першою в Еміратах схвалила вакцину Pfizer-BioNTech. Пізніше влада ОАЕ схвалила британську Oxford-AstraZeneca і американську Moderna для імунізації дорослого населення. Вакцинами Sinopharm і Pfizer також почали щеплювати дітей.

Згідно зі звітом, хоча б одну дозу вакцини сьогодні отримало 53,9% населення Землі. У всьому світі було введено понад 7,85 млрд доз.

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