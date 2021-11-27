Чи треба панікувати через новий штам Covid-19: застереження експертів

Мутований вірус може виявитися більш стійким до антитіл після вакцинації

Не треба поспішати вводити поспішних обмеження, вважають у ВООЗ

ВООЗ застерегла країни від поспішного запровадження додаткових обмежень у зв'язку з появою нового небезпечного штаму Covid-19. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Наразі ми застерігаємо від вжиття заходів щодо поїздок. ВООЗ рекомендує країнам продовжувати застосовувати науковий підхід, заснований на оцінках ризику під час запровадження будь-яких заходів», – заявив речник ВООЗ Крістіан Ліндмайєр.

За його словами, експертам знадобиться декілька тижнів, щоб визначити трансмісивність нового штаму хвороби та ефективність наявних вакцин проти нього.

Низка країн призупинили авіасполучення з Африкою через новий штам коронавірусу, що поширюється там, оскільки він може виявитися більш стійким до антитіл, що виробляються внаслідок введення вакцин.

Йдеться про штам B.1.1.529, в якого виявлено 32 мутації, що дозволяють йому «уникати» антитіл, які утворюються в організмі після вакцинації.

Про посилення карантинних заходів стосовно тих, хто прибуває з Південної Африки, оголосили також Сінгапур, Японія, Тайвань та Індія.

Напередодні стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

Нагадаємо, через новий штам коронавірусу, який недавно з'явився в Південно-Африканській республіці (ПАР), федеральний уряд Німеччини вирішив обмежити повітряне сполучення з африканською країною.

Через виявлений штам Британія заборонила польоти з ПАР, Намібії, Ботсвани, Зімбабве, Лесото та Есватіні. Відстоюючи заборону, міністр транспорту Грант Шаппс сказав, що коронавірус навчив вживати негайних дій.

Також Ізраїль запроваджує обмеження на рейси із семи африканських країн через новий небезпечний варіант коронавірусу.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

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