В Ізраїлі з'явиться вулиця на честь загиблого українського футболіста Баланчука

В Ізраїлі зроблять меморіал Сергію Баланчуку, який загинув у війні проти Росії

В Ізраїлі, у місті Хайфа, вирішили вшанувати пам'ять українського футболіста Сергія Баранчука, який загинув на війні з Росією, і на честь нього назвати одну із вулиць. Про це повідомляє депутат міської ради Кирило Каретник у Facebook.

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Кирило Каретник запропонував перейменувати вулицю навпроти консульства Росії.

«Радий поділитися хорошими новинами. Прийнято мою ініціативу, над якою я багато працював. Це буде меморіал Сергію Баланчуку, який загинув у війні проти Росії, колишньому гравцю Маккабі Хайфа українського походження. Вулиця знаходиться навпроти російського консульства і наш меседж зрозумілий: будьте з Україною, і ми переможемо будь-кого, хто наполягає на знищенні нас!», – йдеться у повідомлення.

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Нагадаємо, що Сергій Баланчук один із найталановитіших вихованців динамівської школи. Футболіст відомий за виступами в полтавській «Ворсклі», ізраїльському «Маккабі» (Хайфа) та молодіжній збірній України.

Сергій Баланчук у квітні 2022 року пішов у лави ЗСУ і став на захист України. Загинув у липні 2022 року під Бахмутом. Баланчука посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.