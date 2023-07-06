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Іспанія розгромила Україну у півфіналі молодіжного Євро-2023

Діана Гасюк
glavcom.ua
Іспанія розгромила Україну у півфіналі молодіжного Євро-2023
Першими відкривши рахунок, «синьо-жовті» пропустили п'ять голів
фото: УАФ

У півфіналі молодіжного Євро-2023 збірна України поступилась одноліткам з Іспанії

Іспанія U-21 розбила Україну U-21 (5:1) у півфіналі молодіжного Чемпіонату Європи. 

Українці претендували на свій другий фінал Євро U21 в історії. У вирішальному матчі українська «молодіжка» брала участь у 2006 році, програвши тоді Нідерландам.

Перемігши у чвертьфіналі одного з фаворитів турніру французів, підопічні Ротаня гарантували собі історичну путівку на олімпійський турнір 2024 року в Парижі. А у півфіналі мали протистояти Іспанії, з якою зіграли внічию на груповій стадії (2:2).

Перший гострий момент у зустрічі створили іспанці. На восьмій хвилині лише сейв Анатолія Трубіна зупинив удар Оіана Сансета, який ішов під стійку воріт України

Нагода відкрити рахунок у підопічних Сантьяго Денії була й на 12-й хвилині. Обіграш на підступах до карної зони українців низьким ударом з гострої позиції завершував Алекс Баена – не поцілив у ворота.

Україна відповіла миттєво: у зворотній атаці Михайло Мудрик протягнув м'яча лівим флангом, прострілив у центр штрафного, де ворота іспанців «розстрілював» Артем Бондаренко – українці попереду 1:0!

Перевага України в рахунку, втім, не протрималася й п'яти хвилин. Закид до штрафного майданчика "знайшов" Абеля Руїса, якого не вдалося зупинити одразу кільком українцям – 1:1.

Ще за сім хвилин попереду була вже Іспанія. Після комбінації Сансет знайшов вільну зону й завдав прицільного удару з-за меж штрафного – Трубін не врятував.

Першими відкривши рахунок, «синьо-жовті» пропустили п'ять голів.

Збірна України закінчила виступи на молодіжному Євро-2023 з футболу. У півфіналі команда Руслана Ротаня поступилася Іспанії – 1:5.

Українці претендували на свій другий фінал Євро U21 в історії. У вирішальному матчі українська «молодіжка» брала участь у 2006 році, програвши тоді Нідерландам.

Перемігши у чвертьфіналі одного з фаворитів турніру французів, підопічні Ротаня гарантували собі історичну путівку на олімпійський турнір 2024 року в Парижі. А у півфіналі мали протистояти Іспанії, з якою зіграли внічию на груповій стадії (2:2).

Перший гострий момент у зустрічі створили іспанці. На восьмій хвилині лише сейв Анатолія Трубіна зупинив удар Оіана Сансета, який ішов під стійку воріт України

Нагода відкрити рахунок у підопічних Сантьяго Денії була й на 12-й хвилині. Обіграш на підступах до карної зони українців низьким ударом з гострої позиції завершував Алекс Баена – не поцілив у ворота.

Україна відповіла миттєво: у зворотній атаці Михайло Мудрик протягнув м'яча лівим флангом, прострілив у центр штрафного, де ворота іспанців «розстрілював» Артем Бондаренко – українці попереду 1:0!

Перевага України в рахунку, втім, не протрималася й п'яти хвилин. Закид до штрафного майданчика «знайшов» Абеля Руїса, якого не вдалося зупинити одразу кільком українцям – 1:1.

Ще за сім хвилин попереду була вже Іспанія. Після комбінації Сансет знайшов вільну зону й завдав прицільного удару з-за меж штрафного – Трубін не врятував.

«Вісімка» іспанців Сансет вперше вивів свою команду вперед. AP Photos
До перерви Данило Сікан міг відновлювати паритет. Але його удар у нижній кут потягнув воротар Арнау Тенас.

Натомість у другому таймі забивали виключно іспанці. 54-та хвилина – м'яч Антоніо Бланко після необережної гри в захисті «синьо-жовтих»; 68-ма – Аймар Орос доводить різницю до розгромної дальнім ударом.

Крапку в матчі на 78-й хвилині поставив Серхіо Гомес. Іспанці вп'ятьох створили чисельну більшість біля воріт Трубіна, і півзахисник «Манчестер Сіті» без перешкод довершував розгромний рахунок – 5:1.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) повідомляла, що у чвертьфіналі Євро-2023 (U21) збірна України перемогла Францію (3:1), а Іспанія виявилась кращою за Швейцарію (2:1)

Також, в іншому півфіналі англійці перемогла Ізраїль. У фіналі, який пройде 8 липня, збірна Іспанії зустрінеться з однолітками з Англії.

До слова, молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Англія, Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.

Читайте також: Ukraine on fire. Чи зніме команда Ротаня другий скальп фаворитів ЄВРО-2023?
Теги: Ізраїль Манчестер Англія Збірна України Іспанія

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