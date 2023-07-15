Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Японії під час випробувань вибухнула нова космічна ракета (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Японії під час випробувань вибухнула нова космічна ракета (відео)
Вогонь виривається за межі випробувального полігону, після цього всю будівлю охоплює полум'я
фото: скрін із відео

Наразі представники Японського агентства аерокосмічних досліджень займаються розслідуванням причин вибуху.

На випробувальному полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень стався потужний вибух двигуна ракети-носія. Про цеповідомляєNew York Post.

За словами японських чиновників, вибух стався приблизно за 50 с після початку випробувань двигуна, яким було оснащено другий ступінь японської ракети-носія Epsilon S. Це поліпшена версія ракети, яку не вдалося відправити в космос у жовтні минулого року.

Наразі представники Японського агентства аерокосмічних досліджень займаються розслідуванням причин вибуху.

На відео видно, як вогонь виривається за межі випробувального полігону, після цього всю будівлю охоплює полум'я.

Нагадаємо, невдалий запуск ракети-носія Epsilon-6, яка починаючи з 2013 року виконала п’ять успішних польотів у космос, стався ще в жовтні минулого року. Тоді цю ракету підірвали під час польоту.

Теги: вибух Японія ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США знову вибухнула ракета Ілона Маска для міжпланетних перельотів
У США знову вибухнула ракета Ілона Маска для міжпланетних перельотів
4 квiтня, 2020, 04:15
Детальну інформацію про наслідки удару місцева влада повідомить згодом
Росіяни вдарили балістичними ракетами по об’єкту інфраструктури Миколаєва
10 липня, 08:36
Cтратегічний бомбардувальник B-52H
США та Південна Корея відповіли на запуск балістичної ракети КНДР
Вчора, 07:37

Соціум

На Брянщині «бавовна»: через прильоти село лишилося без світла
На Брянщині «бавовна»: через прильоти село лишилося без світла
В Японії під час випробувань вибухнула нова космічна ракета (відео)
В Японії під час випробувань вибухнула нова космічна ракета (відео)
До Білорусі прибула велика колона «Вагнера»
До Білорусі прибула велика колона «Вагнера»
Білорусь погодила з «вагнерівцями» дорожню карту
Білорусь погодила з «вагнерівцями» дорожню карту
Із сміття та гілок: художник із США показав, яке побудував місто (фото)
Із сміття та гілок: художник із США показав, яке побудував місто (фото)
США викуплять у Тайваню списані ракетні для України – Taiwan News
США викуплять у Тайваню списані ракетні для України – Taiwan News

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить
17K
Пентагон вражений просуванням ЗСУ
12K
Усе заради піару Тіни Кароль. Мережа критикує співачку за її «подарунок» Папі Римському
3402
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
3117
Зрадник Царьов пояснив, чому в Донецьку гребуть квартири
2909
Нардеп розтлумачив, що робити військовому у разі відмови у відпустці

Новини

Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Сьогодні, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Вчора, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту