В Японії під час випробувань вибухнула нова космічна ракета (відео)

Вогонь виривається за межі випробувального полігону, після цього всю будівлю охоплює полум'я

Наразі представники Японського агентства аерокосмічних досліджень займаються розслідуванням причин вибуху.

На випробувальному полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень стався потужний вибух двигуна ракети-носія. Про цеповідомляєNew York Post.

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За словами японських чиновників, вибух стався приблизно за 50 с після початку випробувань двигуна, яким було оснащено другий ступінь японської ракети-носія Epsilon S. Це поліпшена версія ракети, яку не вдалося відправити в космос у жовтні минулого року.

Наразі представники Японського агентства аерокосмічних досліджень займаються розслідуванням причин вибуху.

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На відео видно, як вогонь виривається за межі випробувального полігону, після цього всю будівлю охоплює полум'я.

Нагадаємо, невдалий запуск ракети-носія Epsilon-6, яка починаючи з 2013 року виконала п’ять успішних польотів у космос, стався ще в жовтні минулого року. Тоді цю ракету підірвали під час польоту.