Залізнична катастрофа в Індії: загинули майже 300 людей (фото, відео)

У п'ятницю 2 червня сталася моторошна трагедія у Баласорі, що у штаті Одіша, Індія. Там зіткнулися два пасажирські та 1 товарний потяг. Унаслідок цього 288 людей загинуло, відомо про більш ніж 1100 постраждалих. Про це повідомляє India Today.

Зауважимо, що дані про жертв і потерпілих постійно змінюються. На жаль, вони лише ростуть. Спочатку повідомлялося про 50 загиблих, потім – про понад 100, а наразі вже відомо про майже 300 загиблих.

Станом на ранок 4 червня відомо про 288 загиблих, більш ніж 1 100 зазнали поранень. Рятувальна операція ще триває – серед зруйнованих вагонів досі шукають тіла. Тож кількість жертв може зрости.

Аварія сталася в п'ятницю в індійському штаті Одіша – достеменно відомо, що зіткнулися два пасажирських потяги. Хоча раніше з'являлися повідомлення про участь в аварії ще й вантажного поїзда, влада поки не підтвердили це.

Лікарні у Баласорі переповнені пацієнтами. Впізнання тіл ще продовжується, оскільки родичі пасажирів намагаються знайти своїх близьких.

Влада заявила, що ця залізнична аварія – найбільша за кількістю жертв за останні 10 років.

Visuals from the site of the train accident in #Odisha's Balasore district where two passenger trains and one good train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/CjxvkwELGY