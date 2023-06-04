Залізнична катастрофа в Індії: загинули майже 300 людей (фото, відео)

Влада Індії заявила, що ця залізнична аварія – найбільша за кількістю жертв за останні 10 років

У п'ятницю 2 червня сталася моторошна трагедія у Баласорі, що у штаті Одіша, Індія. Там зіткнулися два пасажирські та 1 товарний потяг. Унаслідок цього 288 людей загинуло, відомо про більш ніж 1100 постраждалих. Про це повідомляє India Today.

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Зауважимо, що дані про жертв і потерпілих постійно змінюються. На жаль, вони лише ростуть. Спочатку повідомлялося про 50 загиблих, потім – про понад 100, а наразі вже відомо про майже 300 загиблих.

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Станом на ранок 4 червня відомо про 288 загиблих, більш ніж 1 100 зазнали поранень. Рятувальна операція ще триває – серед зруйнованих вагонів досі шукають тіла. Тож кількість жертв може зрости.

Аварія сталася в п'ятницю в індійському штаті Одіша – достеменно відомо, що зіткнулися два пасажирських потяги. Хоча раніше з'являлися повідомлення про участь в аварії ще й вантажного поїзда, влада поки не підтвердили це.

Залізнична катастрофа в Індії фото з відкритих джерел

Лікарні у Баласорі переповнені пацієнтами. Впізнання тіл ще продовжується, оскільки родичі пасажирів намагаються знайти своїх близьких.

Влада заявила, що ця залізнична аварія – найбільша за кількістю жертв за останні 10 років.

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Visuals from the site of the train accident in #Odisha's Balasore district where two passenger trains and one good train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/CjxvkwELGY — TOI Bhubaneswar (@TOIBhubaneswar) June 2, 2023

За наявною інформацією, інцидент стався поблизу залізничної станції Баханага. Відомо, що з рейок зійшов потяг Coromandel Express, який рухався зі станції Шалімар у західній Бенгадії до Ченнаї, що у Тамілнаді.

У перекинуті вагони вантажного потяга врізався надшвидкісний експрес Bengaluru-Howrah Superfast Express.

Один з місцевих чиновників розповів, що експрес Шалімар – Ченнай – Коромандель виїхав на колію, де зупинився потяг з товарами, і врізався в нього, виштовхнувши кілька вагонів на протилежну колію. Інший потяг – Howrah Express, що їхав з Йесвантпура до Хаури – на великій швидкості врізався у вагони й також зійшов із рейок.

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Катастрофа сталася через сходження кількох вагонів пасажирського поїзда з рейок фото з відкритих джерел

Обставини зіткнення потягів наразі з'ясовують.

Міністр залізниць Ашвіні Вайшнав наступного дня повідомив, що за фактом зіткнення призначено розслідування на високому рівні.

Рятувальники досі шукають постраждалих серед уламків та перевернутих вагонів потяга. Пасажири також приєдналися до операції, намагаючись звільнити тих, хто опинився в пастці.

Посадовці повідомляли, що кількість загиблих, ймовірно, ще зростатиме, оскільки багато людей досі можуть бути затиснутими під вагонами.

«Ми не дуже сподіваємося врятувати когось живим», – зазначив начальник пожежної служби Одіші Судханшу Сарангі.

Генеральний інспектор операцій Національних сил реагування на стихійні лиха (NDRP) Нарендра Сінгх Бундела також заявив, що командам вдалося врятували пасажирів, яких знайшли живими на місці події, але багато тіл ще залишаються в пастці.

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«Вагони дуже важкі, і витягти їх та ідентифікувати тіла було складним завданням. Це серйозний інцидент, і уряд призначив розслідування. Наскільки мені відомо, в цьому столітті для Індії це одна з найбільш серйозних аварій», – заявив Бундела.

До слова, в Індії одна з найбільших залізничних мереж у світі. Аварії на залізницях тут трапляються досить часто, попри те, що влада інвестує сотні мільйонів доларів у покращення інфраструктури.

Наймасштабніша залізнична катастрофа в Індії сталася 1981 року, коли під час циклону в штаті Біхар переповнений пасажирський потяг злетів у річку, внаслідок чого загинуло щонайменше 800 людей.

Нагадаємо, раніше було названо причину масштабної катастрофи в Індії.