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    В лікарні помер постраждалий від вибуху у Стокгольмі

    Вибух відбувся безпосередньо за межами станції метро
    Один з двох постраждалих у результаті вибуху біля метро у Стокгольмі (Швеція) помер у лікарні. Про це повідомляє The Associated Press. Раніше стало відомо, що через вибух у Швеції постраждали двоє людей: 60-річного чоловіка та 45-річної жінки. Повідомлялося, що чоловік перебував в важкому стані. Вибух відбувся безпосередньо за межами станції
    • Сьогодні, 17:26
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    Вибух відбувся безпосередньо за межами станції метро

    Один з двох постраждалих у результаті вибуху біля метро у Стокгольмі (Швеція) помер у лікарні. Про це повідомляє The Associated Press.

    Раніше стало відомо, що через вибух у Швеції постраждали двоє людей: 60-річного чоловіка та 45-річної жінки. Повідомлялося, що чоловік перебував в важкому стані.

    Вибух відбувся безпосередньо за межами станції метро у житловому районі Худдинг, що є частиною великого Стокгольму. Поліція оточила місце вибуху.

    Влада заявила, що не пов’язує вибух із терористичною атакою.

    Нагадаємо, у Стокгольмі біля метро стався вибух.

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