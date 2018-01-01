В лікарні помер постраждалий від вибуху у Стокгольмі
- Сьогодні, 17:26
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Вибух відбувся безпосередньо за межами станції метро
Один з двох постраждалих у результаті вибуху біля метро у Стокгольмі (Швеція) помер у лікарні. Про це повідомляє The Associated Press.
Раніше стало відомо, що через вибух у Швеції постраждали двоє людей: 60-річного чоловіка та 45-річної жінки. Повідомлялося, що чоловік перебував в важкому стані.
Вибух відбувся безпосередньо за межами станції метро у житловому районі Худдинг, що є частиною великого Стокгольму. Поліція оточила місце вибуху.
Влада заявила, що не пов’язує вибух із терористичною атакою.
Нагадаємо, у Стокгольмі біля метро стався вибух.