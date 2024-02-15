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У Мармуровому морі затонув турецький суховантаж: моряки зникли безвісти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Мармуровому морі затонув турецький суховантаж: моряки зникли безвісти
Турецькі моряки зникли безвісти після катастрофи суховантажного судна
фото із відкритих джерел

Почалися рятувальні роботи для пошуку екіпажу суховантажного судна Batuhan

Суховантаж під прапором Туреччини затонув сьогодні зранку у Мармуровому морі, на його борту було шість моряків. Розпочато їх пошуки, пише турецьке видання Yeni Şafak.

Турецькі рятувальники почали проводити пошукову операцію у Мармуровому морі після аварії 69-метрового вантажного судна. «На борту 69-метрового суховантажного судна Batuhan шестеро людей, всі вони громадяни Туреччини. Розпочато роботи з їхнього пошуку та порятунку», – заявив губернатор турецького міста Бурси Махмут Демірташ.

У Мармуровому морі затонув турецький суховантаж: моряки зникли безвісти фото 1

Махмут Демірташ наголосив, що рятувальники роблять все можливе для того, щоб знайти моряків. За попередніми даними, вони є громадянами Туреччини. Однак пошуки членів екіпажу суховантажного судна ускладнюються сильними хвилями. У свою чергу представники Міністерства транспорту Туреччини заявили, що вертоліт, відправлений до місця події, так і не зміг злетіти. На місці передбачуваного краху корабля виявили порожній рятувальний пліт.

За даними видання, судно затонуло на південний захід від острова Імралі. На пошуки моряків направлено дві групи рятувальників із головного управління з безпеки прибережних районів.

Міністерство транспорту Туреччини підтвердило інформацію про подію, зазначивши, що сигнал SOS з судна надійшов о 06:32, а зв'язок з цим судном був перерваний о 07:12. «Район пригоди оголошений «небезпечною зоною», – йдеться у релізі міністерства. За даними Мінтрансу Туреччини, суховантаж вийшов у море напередодні ввечері о 20:00. Зараз у Мармуровому морі шторм, хвилі сягають трьох метрів.

Нагадаємо, Великий обвал породи стався на золотому руднику в провінції Ерзінджан на сході Туреччини. Даних про можливих постраждалих поки що немає, за інформацією місцевої влади, у родовищі можуть перебувати робітники.Обвал гірської породи стався на території комплексу з видобутку золотої руди у провінції Ерзінджан у Туреччині. Імовірно, під землею зараз можуть перебувати до дев'яти людей – вони не виходили на зв'язок. Роботи ведуться на території понад 300 га. 

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