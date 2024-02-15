У Мармуровому морі затонув турецький суховантаж: моряки зникли безвісти

Почалися рятувальні роботи для пошуку екіпажу суховантажного судна Batuhan

Суховантаж під прапором Туреччини затонув сьогодні зранку у Мармуровому морі, на його борту було шість моряків. Розпочато їх пошуки, пише турецьке видання Yeni Şafak.

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Турецькі рятувальники почали проводити пошукову операцію у Мармуровому морі після аварії 69-метрового вантажного судна. «На борту 69-метрового суховантажного судна Batuhan шестеро людей, всі вони громадяни Туреччини. Розпочато роботи з їхнього пошуку та порятунку», – заявив губернатор турецького міста Бурси Махмут Демірташ.

Махмут Демірташ наголосив, що рятувальники роблять все можливе для того, щоб знайти моряків. За попередніми даними, вони є громадянами Туреччини. Однак пошуки членів екіпажу суховантажного судна ускладнюються сильними хвилями. У свою чергу представники Міністерства транспорту Туреччини заявили, що вертоліт, відправлений до місця події, так і не зміг злетіти. На місці передбачуваного краху корабля виявили порожній рятувальний пліт.

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За даними видання, судно затонуло на південний захід від острова Імралі. На пошуки моряків направлено дві групи рятувальників із головного управління з безпеки прибережних районів.

Міністерство транспорту Туреччини підтвердило інформацію про подію, зазначивши, що сигнал SOS з судна надійшов о 06:32, а зв'язок з цим судном був перерваний о 07:12. «Район пригоди оголошений «небезпечною зоною», – йдеться у релізі міністерства. За даними Мінтрансу Туреччини, суховантаж вийшов у море напередодні ввечері о 20:00. Зараз у Мармуровому морі шторм, хвилі сягають трьох метрів.

Нагадаємо, Великий обвал породи стався на золотому руднику в провінції Ерзінджан на сході Туреччини. Даних про можливих постраждалих поки що немає, за інформацією місцевої влади, у родовищі можуть перебувати робітники.Обвал гірської породи стався на території комплексу з видобутку золотої руди у провінції Ерзінджан у Туреччині. Імовірно, під землею зараз можуть перебувати до дев'яти людей – вони не виходили на зв'язок. Роботи ведуться на території понад 300 га.