Росіяни масово тікають з улюбленого курортного міста

Турецька Анталія стає не по кишені росіянам, які втикли зі своєї батьківщини

Громадяни країни-агресора почали масово їхати з турецької Анталії до інших країн через зростання цін на оренду та купівлю нерухомості

Росіяни масово залишають Туреччину через відмову влади у продовженні посвідок на проживання (ВНЖ), а також зростання цін на оренду та купівлю нерухомості. Про це пише турецьке видання Posta.

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Тільки з Анталії, яка досі була улюбленим і найпопулярнішим турецьким містом для еміграції після початку війни в Україні, за рік виїхало 40 тис. росіян. Як повідомляють журналісти, у січні 2023 року влада країни посилила перевірки заявок від іноземців на отримання туристичної посвідки на проживання. Це призвело до часткового відтоку росіян та інших іноземців із регіону.

Анкара теж почала «закручувати гайки» для іноземців у січні 2023-го, коли влада посилила перевірку заявок на отримання туристичної посвідки на проживання. Це сталося тому, що потік мігрантів, насамперед із Росії та України, спровокував різке зростання цін на нерухомість. Так, 2020 року в Анталії проживали 94 тис. іноземців, 2021-го – майже 137 тис., а 2022-го цифра зросла до рекордних 172,5 тис. Через ажіотаж ціни досягли «астрономічних» показників, і власники почали виселяти орендарів з-поміж турецьких громадян, у тому числі держслужбовців та вчителів, щоб здати житло дорожче, пише видання.

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В результаті влада була змушена закрити для іноземців 10 районів Анталії. Крім цього релокантам перестали схвалювати та продовжувати посвідку на проживання, а мінімальна вартість нерухомості для гарантованого отримання посвідки підвищилася до $200 тис. замість колишніх $50 тис. у невеликих містах та $75 тис. у мегаполісах.

За офіційними даними, до січня 2024 року Туреччину залишили понад 54 тис. росіян. Нині в країні проживають понад 100 тис. громадян РФ з ВНЖ. Таким чином їхня частка скоротилася на третину (34%). При цьому на початку минулого року росіяни були лідерами серед іноземців із ВНЖ у Туреччині.

Агент з нерухомості з Анталії Зехра Арслан заявила, що останнім часом спостерігає наступну картину: «Анталія стала дорожчим містом для іноземців, ніж Європа та Дубай. Ось чому люди віддають перевагу цим локаціям. З цієї причини ціни на житло уже просіли. Оскільки посвідку на проживання іноземцям стало важче, люди намагаються «збити» фіксовані орендодавцями ціни. Ціни були знижені, особливо в нових проектах або що стосується оренди квартир. В середньому спостерігається зниження приблизно на 15-25%».

Більшість громадян країни-агресора їдуть до ОАЕ чи Сербії, а також до Таїланду, на Балі, Мальдіви. На батьківщину повертаються рідше, а от вихідці з Північного Кавказу почали надавати перевагу Грузії, яка стала більш лояльною до громадян Росії після початку війни в Україні.

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До слова, російські компанії зіткнулися з проблемами в роботі з Туреччиною, яка стала одним із найбільших хабів щодо обходу санкцій і майже вдвічі збільшила постачання в РФ товарів – від фруктів та електроніки до одягу та автокомпонентів. З початку січня 2024 року турецькі банки блокують платежі з Росії, пише Ekonomim із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

За їхніми словами, потоки платежів за торговельні операції практично зупинилися, причому під удар потрапила торгівля в національних валютах: турецькі банки не беруть із Росії ні ліри, ні рублі.

Деякі банки почали анулювати раніше схвалені транзакції, посилаючись на те, що угоди стосуються заборонених товарів, розповідають і джерела Ekonomim. Платіжна блокада стала практично тотальною і торкнулася всіх галузей: банки блокують платежі з Росії турецьким хімічним компаніям, заводам автодеталей, виробникам одягу та взуття.

Нагадаємо, за даними Управління управління імміграції МВС Туреччини станом на 31 грудня 2023 року кількість іноземців у Туреччині з посвідкою на проживання становила 1,1 млн осіб. При цьому у 2023 році кількість українців, які перебували в Туреччині на основі дозволу на проживання, зменшилася на понад 10 тис.

«За період з 19 січня до 31 грудня 2023 року кількість громадян України зменшилася із 47 236 до 36 982 осіб», – повідомили в міграційній службі. Українці посідають 10-те місце громадян іноземного походження, що мають дозвіл на проживання в Туреччині. На першому місці – громадяни Туркменістану (109 039), другому – Росії (100 847), третьому – Іраку (91 177), далі – Сирії, Ірану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Афганістану.