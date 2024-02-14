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Потужний зсув на копальні в Туреччині: під завалами залишаються люди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Потужний зсув на копальні в Туреччині: під завалами залишаються люди
Зсув ґрунту в золотій шахті у турецькій провінції Ерзінджан
фото із відкритих джерел

Зсув накрив золоту копальню в Туреччині, та заблокував людей під землею 

 

Великий обвал породи стався на золотому руднику в провінції Ерзінджан на сході Туреччини. Даних про можливих постраждалих поки що немає, за інформацією місцевої влади, у родовищі можуть перебувати робітники.

Обвал гірської породи стався на території комплексу з видобутку золотої руди у провінції Ерзінджан у Туреччині, повідомляє видання TRT. Імовірно, під землею зараз можуть перебувати до дев'яти людей – вони не виходили на зв'язок. Роботи ведуться на території понад 300 га. 

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«Під землею можуть перебувати люди, їх кількість поки невідома. У район рудника направлені підрозділи рятувальників», - сказав губернатор провінції Хамза Айдогду. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи із сусідніх провінцій.

Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що всього в руднику працюють 667 осіб. «Поки що немає даних про дев'ять робітників. Для їх пошуку задіяні рятувальні підрозділи у складі 400 осіб та понад 562 транспортних засобів», - написав він у X. 

Потужний зсув на копальні в Туреччині: під завалами залишаються люди фото 1

Голова Мін'юсту Туреччини Йилмаз Тунч у свою чергу повідомив, що за фактом інциденту розпочато адміністративне розслідування, яке ведуть чотири прокурори.

Видання уточнює, що розробкою золотої жили займається компанія Anagold Madencilik. Рудник розташований у повіті Іліч і розпочав роботу у 2010 році. Компанія, яка керує ним, у 2022 році була оштрафована за видобуток золота із застосуванням ціаніду.

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Теги: прокурор розслідування

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