Потужний зсув на копальні в Туреччині: під завалами залишаються люди

Зсув накрив золоту копальню в Туреччині, та заблокував людей під землею

Великий обвал породи стався на золотому руднику в провінції Ерзінджан на сході Туреччини. Даних про можливих постраждалих поки що немає, за інформацією місцевої влади, у родовищі можуть перебувати робітники.

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Обвал гірської породи стався на території комплексу з видобутку золотої руди у провінції Ерзінджан у Туреччині, повідомляє видання TRT. Імовірно, під землею зараз можуть перебувати до дев'яти людей – вони не виходили на зв'язок. Роботи ведуться на території понад 300 га.

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«Під землею можуть перебувати люди, їх кількість поки невідома. У район рудника направлені підрозділи рятувальників», - сказав губернатор провінції Хамза Айдогду. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи із сусідніх провінцій.

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Toprak kaymasının meydana geldiği Erzincan İliç’te incelemeler yapmak için bölgeye geldik.



İlk belirlemelerimize göre maalesef 9️⃣ işçimiz kayan toprak kütlesinin altında kaldı ve işçilerimizi arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.



Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye… pic.twitter.com/LmmeFqOqIU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 14, 2024

Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що всього в руднику працюють 667 осіб. «Поки що немає даних про дев'ять робітників. Для їх пошуку задіяні рятувальні підрозділи у складі 400 осіб та понад 562 транспортних засобів», - написав він у X.

Голова Мін'юсту Туреччини Йилмаз Тунч у свою чергу повідомив, що за фактом інциденту розпочато адміністративне розслідування, яке ведуть чотири прокурори.

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Видання уточнює, що розробкою золотої жили займається компанія Anagold Madencilik. Рудник розташований у повіті Іліч і розпочав роботу у 2010 році. Компанія, яка керує ним, у 2022 році була оштрафована за видобуток золота із застосуванням ціаніду.