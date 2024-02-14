Потужний зсув на копальні в Туреччині: під завалами залишаються люди
Зсув накрив золоту копальню в Туреччині, та заблокував людей під землею
Великий обвал породи стався на золотому руднику в провінції Ерзінджан на сході Туреччини. Даних про можливих постраждалих поки що немає, за інформацією місцевої влади, у родовищі можуть перебувати робітники.
Обвал гірської породи стався на території комплексу з видобутку золотої руди у провінції Ерзінджан у Туреччині, повідомляє видання TRT. Імовірно, під землею зараз можуть перебувати до дев'яти людей – вони не виходили на зв'язок. Роботи ведуться на території понад 300 га.
«Під землею можуть перебувати люди, їх кількість поки невідома. У район рудника направлені підрозділи рятувальників», - сказав губернатор провінції Хамза Айдогду. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи із сусідніх провінцій.
Toprak kaymasının meydana geldiği Erzincan İliç’te incelemeler yapmak için bölgeye geldik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 14, 2024
İlk belirlemelerimize göre maalesef 9️⃣ işçimiz kayan toprak kütlesinin altında kaldı ve işçilerimizi arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.
Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye… pic.twitter.com/LmmeFqOqIU
Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що всього в руднику працюють 667 осіб. «Поки що немає даних про дев'ять робітників. Для їх пошуку задіяні рятувальні підрозділи у складі 400 осіб та понад 562 транспортних засобів», - написав він у X.
Голова Мін'юсту Туреччини Йилмаз Тунч у свою чергу повідомив, що за фактом інциденту розпочато адміністративне розслідування, яке ведуть чотири прокурори.
Видання уточнює, що розробкою золотої жили займається компанія Anagold Madencilik. Рудник розташований у повіті Іліч і розпочав роботу у 2010 році. Компанія, яка керує ним, у 2022 році була оштрафована за видобуток золота із застосуванням ціаніду.
Коментарі — 0