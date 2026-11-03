Аналітики NASA зафіксували теплову аномалію на нафтовій станції «Самара» – Bloomberg

Супутникові дані вказують на можливу пожежу на одному з найбільших нафтових вузлів Росії після атаки безпілотників

Система супутникового моніторингу NASA зафіксувала теплову аномалію на території російської нафтоперекачувальної станції «Самара», яка 2 листопада зазнала атаки безпілотників. Отримані дані можуть свідчити про виникнення пожежі на одному з найбільших об'єктів російської нафтопровідної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією агентства, теплова аномалія була виявлена за допомогою системи NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка використовується для супутникового моніторингу пожеж та інших джерел інтенсивного теплового випромінювання.

На знімку, отриманому в понеділок, 2 листопада, зафіксовано відносно свіжу теплову аномалію безпосередньо в районі нафтоперекачувальної станції «Самара». Як зазначає Bloomberg, такі показники можуть свідчити про загоряння на території підприємства.

Водночас сам факт виявлення теплової аномалії не дозволяє остаточно встановити характер пошкоджень, площу можливого загоряння або стан технологічного обладнання. Інформації про конкретні уражені резервуари чи інші об'єкти станції наразі немає.

Поява нових супутникових даних збіглася з повідомленнями про наслідки атаки безпілотників на Самарську область Росії. Вранці 2 листопада російські інформаційні ресурси повідомляли про удар по нафтовій інфраструктурі регіону.

Ймовірною ціллю атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара», розташована в населеному пункті Просвіт. Після удару з'явилися повідомлення про пожежу на території об'єкта, однак її масштаби залишалися невідомими.

Водночас Міністерство енергетики Казахстану підтвердило тимчасове припинення постачання нафти трубопроводом Атирау – Самара після атаки на російську трубопровідну інфраструктуру.

У відповіді на запит Bloomberg казахстанське енергетичне відомство повідомило, що в ніч проти 2 листопада було здійснено атаку на об'єкти трубопроводу в Самарській області. «Очікується, що постачання нафти цим маршрутом відновиться найближчим часом», – зазначили в Міністерстві енергетики Казахстану.

Конкретної дати відновлення транспортування сировини у відомстві не назвали. Також казахстанська сторона не уточнила, які саме елементи інфраструктури постраждали та чи потребуватимуть вони ремонту.

Трубопровід Атирау – Самара є одним з основних маршрутів експорту казахстанської сирої нафти. Він з'єднує нафтову інфраструктуру Казахстану з російською системою магістральних нафтопроводів у Поволжі.

За даними Bloomberg, протягом перших дев'яти місяців 2026 року Казахстан транспортував цим маршрутом 7,57 млн тонн нафти. Це еквівалентно середньому обсягу постачань трохи більше ніж 200 тис. барелів на добу.

Нагадаємо, вранці 2 листопада Самарська область РФ зазнала атаки безпілотників. За повідомленнями ЗМІ, під удар потрапила нафтова станція «Самара», після чого на її території виникло загоряння.