Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Аналітики NASA зафіксували теплову аномалію на нафтовій станції «Самара» – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Аналітики NASA зафіксували теплову аномалію на нафтовій станції «Самара» – Bloomberg
Російський нафтовий вузол ЛДВС «Самара» зазнав атаки дронів
скриншот з відео

Супутникові дані вказують на можливу пожежу на одному з найбільших нафтових вузлів Росії після атаки безпілотників

Система супутникового моніторингу NASA зафіксувала теплову аномалію на території російської нафтоперекачувальної станції «Самара», яка 2 листопада зазнала атаки безпілотників. Отримані дані можуть свідчити про виникнення пожежі на одному з найбільших об'єктів російської нафтопровідної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією агентства, теплова аномалія була виявлена за допомогою системи NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка використовується для супутникового моніторингу пожеж та інших джерел інтенсивного теплового випромінювання.

На знімку, отриманому в понеділок, 2 листопада, зафіксовано відносно свіжу теплову аномалію безпосередньо в районі нафтоперекачувальної станції «Самара». Як зазначає Bloomberg, такі показники можуть свідчити про загоряння на території підприємства.

Водночас сам факт виявлення теплової аномалії не дозволяє остаточно встановити характер пошкоджень, площу можливого загоряння або стан технологічного обладнання. Інформації про конкретні уражені резервуари чи інші об'єкти станції наразі немає.

Поява нових супутникових даних збіглася з повідомленнями про наслідки атаки безпілотників на Самарську область Росії. Вранці 2 листопада російські інформаційні ресурси повідомляли про удар по нафтовій інфраструктурі регіону.

Ймовірною ціллю атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара», розташована в населеному пункті Просвіт. Після удару з'явилися повідомлення про пожежу на території об'єкта, однак її масштаби залишалися невідомими.

Водночас Міністерство енергетики Казахстану підтвердило тимчасове припинення постачання нафти трубопроводом Атирау – Самара після атаки на російську трубопровідну інфраструктуру.

У відповіді на запит Bloomberg казахстанське енергетичне відомство повідомило, що в ніч проти 2 листопада було здійснено атаку на об'єкти трубопроводу в Самарській області. «Очікується, що постачання нафти цим маршрутом відновиться найближчим часом», – зазначили в Міністерстві енергетики Казахстану.

Конкретної дати відновлення транспортування сировини у відомстві не назвали. Також казахстанська сторона не уточнила, які саме елементи інфраструктури постраждали та чи потребуватимуть вони ремонту.

Трубопровід Атирау – Самара є одним з основних маршрутів експорту казахстанської сирої нафти. Він з'єднує нафтову інфраструктуру Казахстану з російською системою магістральних нафтопроводів у Поволжі.

За даними Bloomberg, протягом перших дев'яти місяців 2026 року Казахстан транспортував цим маршрутом 7,57 млн тонн нафти. Це еквівалентно середньому обсягу постачань трохи більше ніж 200 тис. барелів на добу.

Нагадаємо, вранці 2 листопада Самарська область РФ зазнала атаки безпілотників. За повідомленнями ЗМІ, під удар потрапила нафтова станція «Самара», після чого на її території виникло загоряння.

Читайте також:

Теги: росія NASA нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнесу пропонують суттєві знижки, однак комерційні вигоди не переконують потенційних клієнтів
Бізнес США відмовився приймати російський дизель
31 жовтня, 08:05
Зеленський допустив обговорення російських вимог після завершення війни, але наполягає на першочергових гарантіях для України
Зеленський вперше погодився на гарантії безпеки для Росії – FT
28 жовтня, 21:08
Датацентр російської компанії «Яндекс», який зазнав пошкоджень під час атаки безпілотників
Росія вирішила ховати датацентри під землю через атаки України
27 жовтня, 05:10
Шанс для власної гри є
Переговори про мир: як Україна може змінити правила гри
26 жовтня, 12:22
Лавров заявив, що Росія готова відновити відносини із західними країнами
Лавров розкрив, що РФ очікує від візиту Віткоффа та Кушнера
20 жовтня, 20:24
Путін заявив про плани повністю захопити Донеччину
Путін озвучив головне завдання війни проти України
16 жовтня, 19:36
Окупанти стверджують, що швед прибув нібито для здійснення диверсій на військових об'єктах
Росія заявила про затримання «диверсанта» зі Швеції
15 жовтня, 10:06
Президент США Трамп і президент Росії Путін під час зустрічі на авіабазі США на Алясці
Угода Трампа і Путіна «переграла» переговори щодо закінчення війни – New York Times
10 жовтня, 17:35
Дмитро Медведєв дав інтерв’ю іранському Держтелерадіо
Експрезидент Росії назвав три вимоги Росії для миру з Україною
4 жовтня, 01:26

Соціум

Аналітики NASA зафіксували теплову аномалію на нафтовій станції «Самара» – Bloomberg
Аналітики NASA зафіксували теплову аномалію на нафтовій станції «Самара» – Bloomberg
США вдарили по стратегічному острову Ірану. Журналісти WSJ розкрили деталі операції
США вдарили по стратегічному острову Ірану. Журналісти WSJ розкрили деталі операції
Літак Wizz Air змінив маршрут через загрозу вибуху: подробиці інциденту
Літак Wizz Air змінив маршрут через загрозу вибуху: подробиці інциденту
Біля берегів Шотландії перехоплено російське судно, що шпигувало за навчаннями НАТО
Біля берегів Шотландії перехоплено російське судно, що шпигувало за навчаннями НАТО
Польща розпочала спецоперацію на кордоні з РФ після попереджень розвідки про вторгнення
Польща розпочала спецоперацію на кордоні з РФ після попереджень розвідки про вторгнення
Хакери атакували супермаркети у Швеції: холодильники нагрілися до 50 градусів
Хакери атакували супермаркети у Швеції: холодильники нагрілися до 50 градусів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
160K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
132K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua