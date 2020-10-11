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    У світі

    В ОБСЄ закликали Вірменію й Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими

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    <p>Чинний голова ОБСЄ, прем&rsquo;єр-міністр Албанії Еда Рама&nbsp;</p> - В ОБСЄ закликали Вірменію й Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими

    Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еда Рама 

    Чинний голова ОБСЄ висловив занепокоєння щодо зростання кількості жертв унаслідок бойових дій

    Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр і міністр європейських і закордонних справ Албанії Еді Рама привітав домовленість між Азербайджаном та Вірменією про припинення вогню у Нагірному Карабаху.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «Нам потрібна стабільність, як на місці, так і в процесі, курованому співголовами Мінської групи. Угода, якої вночі (проти 10 жовтня) досягли у Москві Вірменія та Азербайджан, відкриває нам шлях до поновлення змістовних переговорів у погодженому форматі», – наголосив Рама.

    Водночас він висловив занепокоєння щодо зростання кількості жертв унаслідок бойових дій, і закликав до гуманітарної паузи «для обміну військовополоненими та іншими затриманими, а також останками вбитих під час бойових дій».

    Нагадаємо, 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

    Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.

    5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

    До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

    Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

    Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

    До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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