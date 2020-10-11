В ОБСЄ закликали Вірменію й Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими



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Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еда Рама

Чинний голова ОБСЄ висловив занепокоєння щодо зростання кількості жертв унаслідок бойових дій

Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр і міністр європейських і закордонних справ Албанії Еді Рама привітав домовленість між Азербайджаном та Вірменією про припинення вогню у Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Нам потрібна стабільність, як на місці, так і в процесі, курованому співголовами Мінської групи. Угода, якої вночі (проти 10 жовтня) досягли у Москві Вірменія та Азербайджан, відкриває нам шлях до поновлення змістовних переговорів у погодженому форматі», – наголосив Рама.

Водночас він висловив занепокоєння щодо зростання кількості жертв унаслідок бойових дій, і закликав до гуманітарної паузи «для обміну військовополоненими та іншими затриманими, а також останками вбитих під час бойових дій».

Нагадаємо, 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.

5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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