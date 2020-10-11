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    У світі

    У генпрокуратурі Азербайджану заявили про загибель цивільного після початку перемир’я

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    У Баку в порушенні перемир&rsquo;я звинувачують вірменську сторону - У генпрокуратурі Азербайджану заявили про загибель цивільного після початку перемир’я
    У Баку в порушенні перемир’я звинувачують вірменську сторону

    Жертвою обстрілу став мешканець села Чаменли 1974 року народження

    У результаті обстрілу в Нагірному Карабасі після початку перемир’я загинув цивільний житель. Про це повідомила пресслужба генпрокуратури Азербайджану в Фейсбук.

    Зазначається, що жертвою обстрілу став мешканець села Чаменли 1974 року народження. У Баку в порушенні перемир’я звинувачують вірменську сторону. Зокрема, в Генпрокуратурі заявили про обстріл поселень Чаменли та Зангішалі Агдамського району з боку Єревана.

    Наразі відомо, що в Азербайджані відкрили кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу країни. Співробітники прокуратури проводять усі можливі слідчі дії в бойових умовах.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

    Азербайджан заявляє про загибель понад 30 мирних жителів у Нагірному Карабасі.

    До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

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