В Орловській області горіла багатоповерхівка, влада заявила про атаку дронів

Момент влучання в будинок потрапив на відео

Загоряння будинку локалізовано, постраждалих немає

У ніч проти суботи, 3 серпня, у Росії було неспокійно – у низці регіонів працювали ударні безпілотники. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зокрема, невстановлений безпілотник влетів у багатоповерхівку у селі Жиліна Орловської області Росії. Удар прийшовся на 12-14 поверхи будинку, який розташований на вулиці Яблуневій.

Пізніше оприлюднили інформацію, що у цю ж багатоповерхівку вдарив ще один дрон.

«Як розповіли Mash очевидці, другий безпілотник атакував той самий будинок на Яблуневій. Він влучив у квартиру на 16 поверсі», – ідеться у повідомленні.

До місця події приїхали кілька пожежних машин і реанімобіль.

Губернатор Орловської області Андрій Клічков підтвердив цю інформацію у своєму Телеграм-каналі.

«Сьогодні з 12 години ночі Орловська область зазнала масованої атаки ворожих БпЛА. Засобами РЕБ і силами ППО знищено 3 БпЛА, 2 БпЛА влучили в житловий будинок у мікрорайоні Болховський», – написав Клічков.

Із його слів, загоряння будинку локалізовано, а постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі 3 серпня безпілотники атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу Білгородської області.

Водночас губернатор Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено складські об'єкти у Кам'янському та Морозівському районах.

За попередньою інформацією, у Кам'янському районі загорівся комбінат «Атлас» Росрезерва, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, зокрема для російської армії.

Губернатор регіону Василь Голубєв заявив, що вночі область атакували 55 дронів, постраждалих немає.