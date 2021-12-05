В Румунії виявили перші випадки зараження штамом «Омікрон»
«Омікрон» виявили у 48-річної жінки та 59-річного чоловіка, які 30 листопада прилетіли в Бухарест з Південної Африки
У Румунії виявили перші два випадки зараження штамом коронавірусу Омікрон. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Румунії.
Омікрон виявили у 48-річної жінки та 59-річного чоловіка, які 30 листопада прилетіли в Бухарест з Південної Африки.
У МОЗ зазначили, що обидві людини знаходяться вдома на карантині. Захворювання у них протікає без симптомів.
Варіант коронавірусу Omicron (B.1.1.529) вперше виявили у Південній Африці 24 листопада. Вірус швидко поширився у найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.
Випадки зараження цим штамом зафіксовано у Ботсвані, ПАР, Гонконгу, Ізраїлі, Бельгії, Німеччині, Італії, Великій Британії та Австралії.
Зазначимо, Україна закрила в'їзд із восьми країн через штам «Омікрон».
Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.
Також стало відомо, як «Омікрон» впливає на вакцинованих і тих, хто перехворів.
Раніше українські вчені поділилися висновками щодо нового штаму Covid-19.
До слова, вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу «Омікрон».
Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.
Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «Омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.