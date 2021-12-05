В Румунії виявили перші випадки зараження штамом «Омікрон»

«Омікрон» виявили у 48-річної жінки та 59-річного чоловіка, які 30 листопада прилетіли в Бухарест з Південної Африки

У Румунії виявили перші два випадки зараження штамом коронавірусу Омікрон. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Румунії.

Омікрон виявили у 48-річної жінки та 59-річного чоловіка, які 30 листопада прилетіли в Бухарест з Південної Африки.

У МОЗ зазначили, що обидві людини знаходяться вдома на карантині. Захворювання у них протікає без симптомів.

Варіант коронавірусу Omicron (B.1.1.529) вперше виявили у Південній Африці 24 листопада. Вірус швидко поширився у найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Випадки зараження цим штамом зафіксовано у Ботсвані, ПАР, Гонконгу, Ізраїлі, Бельгії, Німеччині, Італії, Великій Британії та Австралії.

Зазначимо, Україна закрила в'їзд із восьми країн через штам «Омікрон».