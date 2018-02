В США біля штаб-квартири Агенства з нацбезпеки сталась стрілянина, є поранені

Поліція арештувала одну людину після стрілянини

Поблизу штаб-квартири Агенства Національної безпеки США у штаті Меріленд сталась стрілянина, трьох людей було поранено, передає The Independent.

«Три людини було поранено під час стрілянини, одну особу було взято під варту в результаті інциденту на вході в штаб-квартиру Агенства Національної безпеки у Форт Міді в штаті Меріленд», — повідомляють американські ЗМІ.

Тим часом представництво Білого дому запевнило, що президента Дональда Трампа вже проінформували про інцидент.

SHUTDOWN: 32 east of 295 TFN Authorities reporting 3 people were shot & they have 1 suspect in custody Traffic is gridlocked on 32, 198 & 295 Use 100, 175 or 95 as alternates #MDtraffic #SkyTrak7 #GMW pic.twitter.com/gB0LXnXMXM