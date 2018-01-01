  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    В США біля штаб-квартири Агенства з нацбезпеки сталась стрілянина, є поранені

    Поліція арештувала одну людину після стрілянини
    Поблизу штаб-квартири Агенства Національної безпеки США у штаті Меріленд сталась стрілянина, трьох людей було поранено, передає The Independent. «Три людини було поранено під час стрілянини, одну особу було взято під варту в результаті інциденту на вході в штаб-квартиру Агенства Національної безпеки у Форт Міді
    • Сьогодні, 15:55
    • Розсилка

    Поліція арештувала одну людину після стрілянини

    Поблизу штаб-квартири Агенства Національної безпеки США у штаті Меріленд сталась стрілянина, трьох людей було поранено, передає The Independent.

    «Три людини було поранено під час стрілянини, одну особу було взято під варту в результаті інциденту на вході в штаб-квартиру Агенства Національної безпеки у Форт Міді в штаті Меріленд», — повідомляють американські ЗМІ.

    Тим часом представництво Білого дому запевнило, що президента Дональда Трампа вже проінформували про інцидент. 

    Канал CBS News згодом показав відео з місця подій, на якому видно чорний спортивний автомобіль, припаркований біля входу до Агентства. На передній частині лобового скла автівки видно сліди від куль.  

    Нагадаємо, 8 лютого в місті Корпус-Крісті, що на півдні штату Техас (США), під час церковної служби в приватному будинку озброєний ножем чоловік атакував вірян, в результаті було поранено четверо людей. 

    Читайте також
    США стрільба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ