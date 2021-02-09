  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В США чоловік поранив п'ятьох людей у медичній клініці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В США чоловік поранив п'ятьох людей у медичній клініці

    Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали

    В американському місті Баффало штату Міннесота сталася стрілянина в медичній клініці.

    Про це повідомляє місцева газета Star Tribune.

    Жінку з трьома вогнепальними пораненнями госпіталізували в Північну меморіальну лікарню охорони здоров'я в Роббинсдейлі, куди були доставлені ще двоє.

    Ще двох постраждалих доставили в госпіталь Буффало.

    Associated Press повідомляє, що чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали.

    Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

    Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.

    Теги: США ФБР розслідування госпіталь стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies