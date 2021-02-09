В США чоловік поранив п'ятьох людей у медичній клініці

Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали

В американському місті Баффало штату Міннесота сталася стрілянина в медичній клініці.

Про це повідомляє місцева газета Star Tribune.

Жінку з трьома вогнепальними пораненнями госпіталізували в Північну меморіальну лікарню охорони здоров'я в Роббинсдейлі, куди були доставлені ще двоє.

Ще двох постраждалих доставили в госпіталь Буффало.

Associated Press повідомляє, що чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали.

Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.