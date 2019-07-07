В США затримали мільярдера через звинувачення у торгівлі людьми



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Затриманий Епштейн в минулому добре знав Дональда Трампа

У Нью-Йорку заарештували американського мільярдера Джеффрі Епштейна за звинуваченням в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, Епштейн постане перед судом у понеділок. Телеканал CBS в свою чергу повідомив, що Епштейн був заарештований після того, як його літак, який прибув з Парижа, приземлився в аеропорту в сусідньому з Нью-Йорком штаті Нью-Джерсі.

Газета зазначає, що Епштейн в минулому добре знав Дональда Трампа, який є зараз президентом США, а також колишнього американського лідера Білла Клінтона.

Агентство Associated Press повідомило, що арешт Епштейна може бути пов’язаний з резонансним розглядом, яке мало місце в 2007-2008 роках. Епштейна звинувачували тоді в тому, що він користувався послугами неповнолітніх повій. У 2008 році він визнав свою провину в залученні неповнолітніх до заняття проституцією. Він провів у в’язниці близько 13 місяців.