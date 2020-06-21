Понад тисяча співробітників м’ясокомбінату в Німеччині захворіли коронавірусом



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У Німеччині спалах на м’ясокомбінаті: коронавірус у понад тисячі працівників

Місцева влада посилила охорону на підприємстві, щоб стримати поширення вірусу,

На м’ясокомбінаті у місті Реда-Віденбрюк, Німеччина, 1029 робітників захворіли на коронавірус Covid-19.

Про це повідомляє DW.

Загалом на виробництві провели 3 127 тестів на коронавірус. Місцева влада посилила охорону на підприємстві, щоб стримати поширення вірусу, зокрема зупинити роботу на два тижні.

Всього на комбінаті працює 6500 співробітників.

Місцева влада сподівається, що на карантин не доведеться закривати всю федеральну землю Північний Рейн-Вестфалію.

У Німеччині з початку епідемії коронавірус Covid-19 виявили у 190 703 людей. З них 174 400 пацієнтів одужали та 8 960 померли.

Коронавірус в Україні

Всього 35825

Хворіють 18425

Одужали 16406

Померли 994

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Нагадаємо, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19). Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.